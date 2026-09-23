Österreichische Kinowirtschaft tagt in Villach

Vertreter:innen der österreichischen Kinobranche diskutierten bei der Jahrestagung am 22. und 23. September in Villach aktuelle Entwicklungen, wirtschaftliche Herausforderungen und Zukunftsthemen der Branche. Auf dem Programm standen unter anderem Fachvorträge zu Techniktrends am Kinomarkt, künstlicher Intelligenz und neuen Geschäftsmodellen.

Unsere Jahrestagung ist ein wichtiger Termin für die österreichischen Kinobetreiber. Der fachliche Austausch und der Blick auf aktuelle Entwicklungen sind für unsere Betriebe besonders wichtig und liefern wertvolle Impulse für den wirtschaftlichen Erfolg.

Auch die aktuellen Anliegen der Kinobetriebe standen im Mittelpunkt der Jahrestagung.

Wir müssen nahe an unseren Betrieben sein, ihre Herausforderungen kennen und wissen, was sie beschäftigt. Der direkte Austausch bei der Jahrestagung ist dafür besonders wichtig und zeigt uns, wo Handlungsbedarf besteht.

„Die diesjährige Tagung stand aber auch ganz im Zeichen der positiven wirtschaftlichen Entwicklung: Von Jänner bis August 2026 wurden in Österreich 8,29 Millionen Kinobesuche gezählt – rund 15 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025. Das Kinofest setzte am 12. September 2026 mit über 84.000 Besucherinnen und Besuchern wiederum einen deutlichen Impuls. Das Kino behauptet eindrucksvoll seine Vormachtstellung als exklusives Ausspielmedium für Filmfans“, so Dörfler abschließend.

(PWK468/EL)