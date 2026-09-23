Österreichische Kinowirtschaft tagt in Villach
Kinobesuche 2026 um 15 Prozent gestiegen – KI, Techniktrends und neue Geschäftsmodelle im Fokus der Jahrestagung 2026
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Vertreter:innen der österreichischen Kinobranche diskutierten bei der Jahrestagung am 22. und 23. September in Villach aktuelle Entwicklungen, wirtschaftliche Herausforderungen und Zukunftsthemen der Branche. Auf dem Programm standen unter anderem Fachvorträge zu Techniktrends am Kinomarkt, künstlicher Intelligenz und neuen Geschäftsmodellen.
Auch die aktuellen Anliegen der Kinobetriebe standen im Mittelpunkt der Jahrestagung.
„Die diesjährige Tagung stand aber auch ganz im Zeichen der positiven wirtschaftlichen Entwicklung: Von Jänner bis August 2026 wurden in Österreich 8,29 Millionen Kinobesuche gezählt – rund 15 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025. Das Kinofest setzte am 12. September 2026 mit über 84.000 Besucherinnen und Besuchern wiederum einen deutlichen Impuls. Das Kino behauptet eindrucksvoll seine Vormachtstellung als exklusives Ausspielmedium für Filmfans“, so Dörfler abschließend.
(PWK468/EL)