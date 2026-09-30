Österreichs Skiindustrie mit neuem Sprecher

Wien, 30. September 2026 – Mag. Franz Föttinger (CEO Fischer Sports GmbH) ist neuer Sprecher der österreichischen Skiindustrie im Fachverband der Holzindustrie Österreichs. Mit 1. Oktober 2026 übernimmt er die Agenden von Wolfgang Mayrhofer, Geschäftsführer der Atomic Austria GmbH. Zur österreichischen Skiindustrie zählen die vier Skiprodukthersteller Fischer, Atomic, HEAD und Blizzard.

Föttinger erklärt zu seiner neuen Rolle: „Ich danke den österreichischen Skiherstellern für ihr Vertrauen und Wolfgang Mayrhofer für sein Engagement für unsere Branche. Österreich ist nicht nur eine Skination im Sport. Wir sind Weltmarktführer, wenn es um die Herstellung von Skiprodukten geht. Unsere Produkte sind überall vertreten: Nach wie vor kommt jedes zweite weltweit verkaufte Paar Ski von einer österreichischen Marke!“

Österreichische Skiindustrie weltweit führend

Zu seinen inhaltlichen Schwerpunkten erklärt Föttinger: „Die österreichische Skiindustrie steht für Qualität, Innovation und höchste Fertigungskompetenz. Unsere Unternehmen erschließen neue Wachstumsmärkte, in denen die Begeisterung für den Wintersport und die Nachfrage nach hochwertigen Skiprodukten zunehmen.

Diesen Chancen wollen wir mit Innovationskraft, Kundennähe und einer konsequenten Ausrichtung auf Qualität begegnen. Gleichzeitig stehen wir als produzierende Industrie vor großen Herausforderungen.“

Wirtschaftsstandort Österreich stärken

Zur wirtschaftlichen Gesamtsituation findet er klare Worte: „Hohe Energie- und Arbeitskosten, zunehmende regulatorische Anforderungen und der internationale Wettbewerbsdruck belasten unsere Unternehmen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die den Wirtschaftsstandort Österreich stärken und es unseren Betrieben ermöglichen, international erfolgreich zu bleiben. Gleichzeitig sind die enge Zusammenarbeit aller Akteure im Wintersport, der verantwortungsvolle Einsatz von Ressourcen und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte entscheidend. So schaffen wir die Grundlage dafür, dass österreichische Skiprodukte auch in Zukunft weltweit Maßstäbe setzen.“

Zur Person

Franz Föttinger (Jahrgang 1969) ist seit 2009 Geschäftsführer (CEO) der Fischer Sports GmbH in Ried im Innkreis. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen innerhalb des Unternehmens tätig, unter anderem in der nordischen Sparte.

Föttinger studierte Betriebswirtschaft in Linz und verfügt über langjährige Erfahrung in der internationalen Sportartikelbranche. Heute ist er für die strategische und operative Führung der Fischer Sports GmbH verantwortlich.

Über uns

Der Fachverband der Holzindustrie Österreichs vertritt die Interessen von mehr als 1.250 holzverarbeitenden Unternehmen in der Bauprodukt-, Möbel-, Platten-, Säge- und Skiindustrie sowie in weiteren holzverarbeitenden Betrieben wie der Palettenherstellung. Die Unternehmen der Holzindustrie stellen mit rund 25.200 Beschäftigten Produkte im Wert von circa 10 Milliarden Euro her und erwirtschaften einen Außenhandelsüberschuss von 1,95 Milliarden Euro.

Innerhalb der Wertschöpfungskette Holz ist die Holzindustrie ein Schlüsselsektor und Ausgangspunkt für viele weitere Verwendungsmöglichkeiten von Holz. Entlang der Wertschöpfungskette Forst- und Holzwirtschaft sind mehr als 444.000 Menschen beschäftigt, besonders in den ländlichen Regionen. Die Holzindustrie ist ein unverzichtbarer Bestandteil der österreichischen Wirtschaft.

Weitere Informationen zur Holzindustrie Österreichs finden Sie im aktuellen Branchenbericht.

