Poolfüllkalender hilft Gemeinden die Wasserversorgung im Sommer abzusichern

Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit steigt in vielen Regionen Österreichs der Wasserbedarf deutlich an. Vor allem die gleichzeitige Befüllung privater Swimmingpools rund um den 1. Mai kann lokale Wasserleitungen und Speicher vor große Herausforderungen stellen. Der Poolfüllkalender des ÖVS (Österreichischer Verband der Schwimmbadwirtschaft) bietet Gemeinden dafür eine einfache und praxiserprobte Lösung.



Über die Plattform können Poolbesitzerinnen und ‑besitzer geplante Poolbefüllungen im Vorfeld anmelden. Gemeinden erhalten dadurch einen besseren Überblick über anstehende Wasserentnahmen und können diese zeitlich verteilen, um Belastungsspitzen zu vermeiden und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.



„Der Poolfüllkalender ist ein unkompliziertes Instrument, um Wasserbedarf zu koordinieren“, sagt Wolfgang Grabner, Präsident des Österreichischen Verbands der Schwimmbadwirtschaft (ÖVS). „Mit frühzeitiger Planung lassen sich Lastspitzen reduzieren und Engpässe im Wassernetz vermeiden.“



Der Poolfüllkalender unterstützt Gemeinden dabei, den Wasserverbrauch gleichmäßiger über einen längeren Zeitraum – etwa von März bis Juni – zu verteilen. Gleichzeitig stärkt er das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser und setzt auf Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger.



Der Poolfüllkalender wird vom ÖVS als Service für Gemeinden angeboten und ist einfach implementierbar. Die ersten teilnehmenden Gemeinden erhalten einen kostenlosen Zugang. Erste Gemeinden sind schon dabei: Schwertberg und Kraubarth nehmen an der Aktion teil. Weitere Anfragen werden gerade bearbeitet.