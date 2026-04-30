Schienengüterverkehr wächst – aber zu langsam: Plattform naturail für mehr Tempo bei der Verlagerung

Die aktuell veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria zeigen ein moderates Wachstum im Schienengüterverkehr: +1,8 % bei der Tonnage und +2,6 % bei der Transportleistung. Für naturail – Unsere Zugkunft Güterverkehr ist klar: Ein Schritt in die richtige Richtung – aber nicht im Tempo, das Wirtschaft und Klima brauchen.

„Wir müssen stärker wachsen, nicht nur stabil bleiben. Die Schiene zeigt ihr Potenzial, aber wir nutzen es noch nicht ausreichend. Wenn wir die Klimaziele erreichen, resiliente Lieferketten und unseren Logistikstandort stärken wollen, braucht es mehr Tempo und Dynamik“, betont naturail-Sprecher Nikolaus Hirnschall.

Schiene als Standortchance – naturail setzt auf Lösungen

Die Zahlen bestätigen die Stärke der Schiene auf langen Distanzen und im Transit. Damit bleibt sie ein zentraler Motor für Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. naturail verweist auf praxisnahe Lösungsansätze, um das Wachstum zu beschleunigen.

Darunter digital gesteuerte Kapazitätsnutzung, eine bessere Anbindung der Industrie über leistungsfähige Anschlussbahnen sowie einen niederschwelligen Zugang und konkrete Verlagerungsprojekte auf die Schiene gemeinsam mit Wirtschaft und Logistik.

Logistikstandortstrategie als wichtiges Signal

Die Allianz der vier führenden Verbände für Schienengüterverkehr in Österreich begrüßt die vom Infrastrukturministerium angekündigte Logistikstandortstrategie – die im Juni präsentiert werden soll – ausdrücklich. Diese bietet den Rahmen, um ökologische Ziele und wirtschaftliche Anforderungen zusammenzuführen.

„Die Strategie zeigt, dass die Rolle der Schiene erkannt wird und mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wir bringen unser Know-how aus vier Verbänden und zahlreichen Unternehmen aus der Güterverkehr- und Logistikbranche gerne ein und gestalten die Umsetzung aktiv mit“, so Hirnschall.

Über naturail

naturail – Unsere Zugkunft Güterverkehr ist eine europaweite Plattform, in der die führenden Branchenverbände für den Schienengüterverkehr – WKO Fachverband Schienenbahnen, VABU – Verband der Anschlussbahnunternehmen, VPI – Verband der Privatgüterwagen-Interessenten Österreichs und CombiNet - Netzwerk Kombinierter Verkehr - geschlossen auftreten.

Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für den klimafreundlichsten Verkehrsträger zu verbessern und einen entscheidenden Beitrag zur ökologischen und wirtschaftlichen Zukunft Europas zu leisten.