Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen: Positive Bilanz im Jubiläumsjahr 2026 

Der Bergsommer 2026 zeigt, was passiert, wenn Wetter und Tourismuskonzept zusammenkommen. Der Sommer bot ideale Bedingungen, und die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen haben sie genutzt: mit regional verankerten, qualitätsvollen Erlebnisangeboten, die den Sommer am Berg wirtschaftlich tragen.

Die Blitzumfrage unter den Mitgliedsbetrieben bestätigt den Erfolg breit:

82% der Befragten verzeichneten mehr Gäste als im Vorjahr (2025: 43%)

92% der Befragten meldeten steigende Umsätze (2025: 68%)

Die Zufriedenheit lag bei 4,1 von 5 Punkten (2025: 3,7)

Wetter als Taktgeber, Konzept als Motor

Das Wetter war der Taktgeber der Saison. Juli (Durchschnittsnote 4,7) und August (4,5) wurden von den Befragten am besten bewertet. Hohe Temperaturen wirkten für viele Betriebe als Nachfrageimpuls: Zur Saisonmitte berichteten 71% von einem eher oder deutlich positiven Effekt auf ihre Gästezahlen. Der Berg wurde als kühle Alternative (Stichwort: Sommerfrische) wahrgenommen.

Doch Wetter allein erklärt den Erfolg nicht. Entscheidend ist das Angebot, das die Betriebe über Jahre aufgebaut haben: Erlebnisse, die gezielt auf Familien, Tagesgäste und Aktivurlauber:innen zugeschnitten sind.

Heute ist der Bergsommer ein bewusst entwickeltes Geschäftsmodell und ein eigenständiges, starkes Standbein – für unsere Betriebe, aber auch für die Regionen.

25 Jahre BÖSB: vom Nebensaison-Image zum Geschäftsmodell

Vor 25 Jahren galt der Sommer in vielen Bergregionen noch als Nebensaison. Heute ist er ein tragendes Element des Ganzjahrestourismus. Der Weg dorthin führte über Qualität und Angebot: Nur Betriebe, die mindestens 100 Qualitätskriterien erfüllen, dürfen sich Beste Österreichische Sommer-Bergbahn nennen. Alle drei Jahre müssen sie sich rezertifizieren. Das Gütesiegel ist damit ein Qualitätsversprechen an die Gäste.

Familienangebote, Veranstaltungen und neue Erlebniswelten prägten die Saison. Der Sommerrodelrekord bei den Serlesliften Mieders, die Reihe „Langer Freitag“ in Fieberbrunn und der UCI Mountain Bike World Cup in Leogang zogen Gäste an. Der wirtschaftliche Beweis liegt in den Umsätzen: Sie wachsen stärker als die Gästezahlen (92 zu 82%). Das zeigt, dass Gäste bereit sind, für Qualität am Berg zu zahlen.

Der Bergsommer ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis von Qualität, Authentizität und Erlebnissen, auf die sich Gäste verlassen können. Bei den Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen steht Erfahrungsaustausch sehr weit vorne: wir lernen voneinander, welche Strategien und Maßnahmen aufgehen und welche nicht. Und so entwickeln wir den alpinen Bergsommer langfristig gemeinsam weiter.

Ausblick: Familien, Erlebnis und Sport

Der Bergsommer endet nicht mehr im Spätsommer: 85% der Betriebe bewerten den September, 76% den Oktober als gut oder sehr gut. Rund die Hälfte der Bergbahnen beendet die Saison im Oktober, einzelne fahren bis tief in den November. Damit ist der Bergsommer 2026 in mehreren Regionen so lang wie selten zuvor.

Für 2027 haben viele Betriebe bereits neue Angebote angekündigt. Im Mittelpunkt stehen Kinder- und Familienangebote, etwa der Ausbau auf der Reiteralm, neue Spielbereiche der Fisser Bergbahnen oder die Kugelbahn in Westendorf. Erlebnisangebote wie der Kletterpark am Schöckl, die Indoor-Erlebniswelt „Monteluma“ der Gasteiner Bergbahnen oder „Maxl’s Erlebnisweg“ der St. Johanner Bergbahnen erweitern das Angebot. Sportliche Akzente setzen der UCI Mountain Bike World Cup und das Bike Festival Saalfelden Leogang.

Über das Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“

Das Gütesiegel Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen ist eine Initiative des Fachverbandes der Seilbahnen (Wirtschaftskammer Österreich) und steht für Qualität, Kooperation und nachhaltige Regionalentwicklung. Das Gütesiegel vereint die Fachleute und Vorreiter:innen des heimischen Sommer-Berg-Tourismus und zählt mittlerweile 84 Mitglieder mit 101 Themenbergen.

Nur Betriebe, die mindestens 100 Qualitätskriterien erfüllen, werden eine der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. Spezialisiert in fünf Themenwelten – Abenteuer, Familie, Panorama & Naturerlebnis, Genuss, Kunst & Kultur – müssen die Mitglieder alle drei Jahre eine Rezertifizierung bestehen.

Abwechslungsreiche Erlebnisangebote sind garantiert - nicht zuletzt deshalb ist das Gütesiegel mittlerweile ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Destinationswahl der Urlaubsgäste.

Weitere Informationen: www.sommer-bergbahnen.at

(PWK606/DFS)

