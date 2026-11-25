Der Fachverband Energiehandel in der Wirtschaftskammer Österreich fordert ein sofortiges Ende der staatlichen Margenbegrenzung bei Treibstoffen, da die gesetzlichen Voraussetzungen dafür längst nicht mehr erfüllt sind. § 5aa Preisgesetz legt ausdrücklich fest, unter welchen Voraussetzungen ein derartiger Markteingriff zulässig ist.

Als gesetzlich definierter Maßstab gilt insbesondere ein Anstieg der österreichischen Nettotankstellenpreise um mehr als 30 Prozent gegenüber zwei Monaten zuvor. Tatsächlich sind die Nettopreise im November gegenüber diesem Vergleichszeitraum bei Benzin um 22 Prozent und bei Diesel um 9 Prozent gesunken.

„Wir leben in einem Rechtsstaat und in einer sozialen Marktwirtschaft. Wenn der Gesetzgeber klare Voraussetzungen für einen derart massiven Eingriff in den Markt festlegt, hat sich auch die Bundesregierung daran zu halten. Waren diese Voraussetzungen bereits im November nicht erfüllt und liegen sie auch im Dezember nicht vor, ist eine Fortsetzung des Margeneingriffs aus unserer Sicht rechtswidrig. Gesetze gelten nicht nur für Unternehmen, sondern selbstverständlich auch für die Bundesregierung. Wir sind nicht länger bereit, das hinzunehmen, und prüfen rechtliche Schritte“, erklärt Jürgen Roth, Obmann des Fachverbands Energiehandel in der Wirtschaftskammer Österreich.

Wer den Mittelstand schwächt, zerstört den Wettbewerb

Besonders problematisch ist, dass die Maßnahme ausgerechnet jene Unternehmen trifft, die für einen funktionierenden Wettbewerb am österreichischen Tankstellenmarkt sorgen. Der Energiehandel warnt seit Monaten unter Verweis auf Einschätzungen von WIFO, IHS, Bundeswettbewerbsbehörde, E-Control und Agenda Austria vor den negativen Folgen staatlicher Preis- und Margeneingriffe.

„Wie viele Monate sollen kleine und mittelständische Tankstellen noch mit halbierten Margen ihre Mitarbeiter, Fixkosten und Investitionen finanzieren? Unternehmer können nicht dauerhaft gezwungen werden, wirtschaftlich unrentabel zu arbeiten. Müssen wirklich erst die ersten Tankstellen zusperren, bevor die Politik zur Vernunft kommt? Wer unabhängige Tankstellen aus dem Markt drängt, zerstört genau jenen Wettbewerb, der für günstige Preise sorgt“, so Roth.

Der Handel ist nicht der Verursacher steigender Rohstoffpreise

Der österreichische Tankstellenmarkt zählt zu den transparentesten Märkten überhaupt. Preise sind weithin sichtbar, öffentlich im Internet abrufbar und werden täglich vielfach nach unten angepasst. Der Wettbewerb funktioniert.

„Es ist wirtschaftspolitisch völlig unverständlich, einen Handel, der rund die Hälfte der österreichischen Tankstellen betreibt, keinen Einfluss auf die Produktion oder die internationalen Rohstoffpreise hat und dessen Handelsspanne nicht vom Preisniveau abhängig ist, mit einer staatlich verordneten Halbierung seiner Marge zu bestrafen. Wenn der Finanzminister die Konsumenten entlasten möchte, steht es ihm frei, auf seine preisbedingten Umsatzsteuermehreinnahmen zu verzichten. Es kann aber nicht Aufgabe der Unternehmen sein, staatliche Entlastungspolitik aus ihrer eigenen Substanz zu finanzieren. Das widerspricht den Grundprinzipien einer freien Marktwirtschaft und gefährdet in weiterer Folge den Wirtschaftsstandort Österreich“, so Roth abschließend.