Startschuss für die Blütensaison: Mit Geranien zieht der Sommer ein

Wien (OTS) - Mit Beginn der warmen Jahreszeit steigt die Nachfrage nach blühenden Pflanzen für Balkon, Terrasse und Garten. Damit startet auch die Geranien-Zeit. Denn Geranien sind wahre Blütenwunder, die durch ihre Farbenvielfalt begeistern und sich in jeden Stil fügen.

„Egal ob zum sommerlichen Wiesenlook, romantischen Cottage-Charme oder modernen Outdoor-Lifestyle – Geranien passen überall dazu. Sie zählen daher bei unseren Kund:innen zu den beliebtesten Sommerblumen für Balkon und Terrasse“, sagt Monika Burket, Vorsitzende des Österreichischen Blumengroßhandels.

Beeindruckende Vielfalt an Sorten

Dies ist Burket zufolge auch kein Wunder, haben Geranien, auch Pelargonien genannt, doch eine Reihe von Vorzügen: „Sie sind pflegeleicht, hitzetolerant und besonders blühfreudig. Eine ihrer Stärken ist außerdem die beeindruckende Sortenvielfalt.“

Das Angebot reicht von stehenden und hängenden Sorten bis hin zu Edel-, Duft- und Blattschmuckgeranien. Unterschiedliche Blütenformen und -farben sowie dekoratives Laub ermöglichen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Vor allem zum Cottage-Stil, der inspiriert von englischen Landgärten ist und von üppiger Blütenfülle, sanften Farben und liebevoll ausgewählten Einzelstücken lebt, passen Geranien perfekt. Aber auch mediterranes Urlaubsfeeling lässt sich mit Geranien sehr gut herbeizaubern.

„Besonders harmonisch wirken stehende, hängende und Duftgeranien in Kombination mit mediterranen Nutzpflanzen wie Thymian, Rosmarin, Tomaten, Auberginen oder Chilis. Aber sogar als Tischdekoration schaffen Geranien südliches Lebensgefühl, wenn man sie beispielsweise mit Zitronen und Oliven kombiniert“, so die Expertin, die in Pelargonien außerdem ein perfektes Geschenk für den nahenden Muttertag (10. Mai) sieht – ob im Topf oder als Schnittblume.

Tipps für Haltbarkeit in der Vase sowie fürs richtige Pflanzen

Für die Vase eignen sich nahezu alle Geranienarten. Dazu schneidet man die Stiele am besten kurz nach dem Gießen schräg an, das macht die Pflanzen besonders frisch und haltbar. Bei täglichem Wasserwechsel und einem kühlen Standort halten sich die Blüten etwa drei bis fünf Tage.

Im Freien ist bei Pelargonien Geduld gefragt, denn sie reagieren empfindlich auf Kälte. Daher sollte man sie erst dann pflanzen, wenn die Nächte dauerhaft frostfrei sind und die Tagestemperaturen regelmäßig über zehn Grad liegen. Wer früher starten möchte, muss die Pflanzen bei Kälteeinbrüchen schützen – etwa durch das zeitweise Unterstellen in Wintergärten, frostfreien Gartenhäusern oder hellen Garagen.

Der optimale Standort und die richtige Pflege

Pelargonien sind ausgesprochene Sonnenliebhaber. Je mehr Licht sie erhalten, desto üppiger und farbintensiver fällt die Blüte aus. Vollsonnige Plätze sind somit optimal, aber Geranien kommen auch mit Halbschatten zurecht.

Da die Pflanzen stets zur Sonne wachsen, empfiehlt es sich, Kübel- und Topfgeranien wöchentlich um etwa 90 Grad zu drehen, damit sie gleichmäßig Licht bekommen. Dauerregen mögen sie allerdings nicht. Besonders Sorten mit großen oder gefüllten Blüten profitieren bei nassem Wetter von einem schützenden Dach.

Für ein optimales Wachstum sind ausreichend große Gefäße, durchlässige Erde sowie eine gute Drainage entscheidend. Empfehlenswert sind eine hochwertige, vorgedüngte Balkonblumenerde, ein Pflanzabstand von mindestens 20 Zentimetern und eine Gefäßhöhe von mindestens 18 Zentimetern.

Geranien können Wasser in Blättern und Stängeln speichern und überstehen kurze Trockenphasen problemlos. Für eine üppige und dauerhafte Blüte benötigen sie dennoch regelmäßige Wassergaben. An heißen Sommertagen kann es sinnvoll sein, morgens und abends zu gießen. Staunässe sollte allerdings unbedingt vermieden werden.

Als nährstoffintensive Pflanzen sollten Geranien ab etwa vier bis sechs Wochen nach dem Einpflanzen regelmäßig gedüngt werden, am besten einmal wöchentlich. Zur richtigen Pflege gehört zudem das regelmäßige Entfernen verwelkter Blüten sowie trockener Triebe und Blätter. Auf diese Weise wird die Bildung neuer Knospen gefördert.

„Mit ausreichend Platz, Sonne, Wasser, Nährstoffen und etwas Pflege danken Pelargonien diese Aufmerksamkeit mit kräftigem Wachstum und einer beeindruckenden Blütenfülle – von den ersten warmen Tagen bis weit in den Herbst hinein“, sagt Monika Burket abschließend.

(Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle „Pelargonium for Europe“)

Pelargonium for Europe

Pelargonium for Europe ist eine Marketinginitiative der europäischen Geranienproduzenten Dümmen Orange, Elsner PAC, Florensis/P. van der Haak Handelskwekerij, Selecta One und Syngenta Flowers. Die Initiative wurde 2016 mit dem Ziel gegründet, den Absatz von Geranien in Europa zu fördern und langfristig zu sichern.

Die Kampagne ist in 22 Ländern aktiv. Im Rahmen der EU-Kampagne „Stars Unite a Europe in Bloom“ werden die Aktivitäten von 2024 bis 2027 von der EU in fünf Ländern unterstützt: Österreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und Spanien.