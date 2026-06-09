Sylvia Korntheuer übernimmt Vorsitz im WKÖ-Fachausschuss Pfandleiher und Versteigerer

Mit einem klaren Fokus und ebensolchen Schwerpunkten übernimmt Sylvia Korntheuer den Vorsitz des Fachausschusses Pfandleiher und Versteigerer im Fachverband Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Sie sagt: „Ich freue mich sehr über diese Aufgabe und darauf, die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten.“



Die drei zentralen Schwerpunkte, die die neue Branchen-Repräsentantin für ihre neue Tätigkeit definiert hat, sind:



Die Pfandleihe stärker als modernes und sinnvolles Finanzierungsinstrument für kurzfristige Überbrückungsengpässe zu positionieren.



Zweitens möchte sie sich verstärkt für das Heben der Qualitätsstandards und klare rechtliche Regelungen sowie deren konsequente Umsetzung einsetzen, um den Ruf der Branche auf ein neues Niveau zu heben.



Und last but not least sieht Sylvia Korntheuer Handlungsbedarf bei der Beseitigung von Betrugsmöglichkeiten im Bereich der Kfz-Finanzierungen. Ziel sei es, bestehende Lücken gemeinsam mit den relevanten Branchen wie dem KFZ-Handel und Leasingunternehmen weiter zu schließen.



Bereits kurz nach Übernahme der Funktion führte Korntheuer erste Gespräche mit der Arbeiterkammer. Hintergrund ist der Auftrag zu mehr Transparenz aus dem aktuellen Regierungsprogramm, den die Sozialpartner nun gemeinsam konstruktiv umsetzen wollen.

„Ich bedanke mich ausdrücklich für das sehr konstruktive Klima innerhalb der Sozialpartnerschaft. Transparenz, klare Standards und zeitgemäße Ausübungsregeln stärken sowohl den Konsumentenschutz als auch die Glaubwürdigkeit der gesamten Branche.“



Über Sylvia Korntheuer

Sylvia Korntheuer ist seit 2007 als Pfandleiherin tätig. Das Familienunternehmen „MoneyRent“ besteht seit 1993 und ist heute mit Standorten in Wien, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark vertreten.



„Die Pfandleihe erfüllt eine wichtige Funktion für Menschen, die kurzfristig und unkompliziert finanzielle Unterstützung brauchen. Mir ist es ein Anliegen, dieses Bild moderner, transparenter und zeitgemäßer zu gestalten.“



Besonders wichtig ist Korntheuer auch die stärkere Sichtbarkeit weiblicher Perspektiven innerhalb einer traditionell männlich geprägten Branche.