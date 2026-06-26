24. Constantinus Award 2026: Sieger wurden in Salzburg gekürt

Salzburg/Wien (OTS) - Gestern Abend wurden die begehrten Constantinus Awards – eine Initiative des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) – vergeben. 88 Projekte wurden eingereicht, 30 davon in insgesamt sechs Kategorien nominiert: Digitalisierung, Human Resources – Human Relations, Management Consulting, Betriebswirtschaftliche Belange – Finanz- & Rechnungswesen, Standardsoftware & Cloud Services sowie ESG & Nachhaltigkeit.

„Der Constantinus Award zeigt Innovationskraft, Qualität und messbaren Kundennutzen“, sagt UBIT-Obmann Wilfried Drexler und ergänzt: „Der Award gibt erfolgreichen Projekten eine Bühne – und unterstreicht die Rolle unserer Mitglieder als digitale Transformations- und Prozessmanagerinnen.“

Gastgeber Fachgruppe Salzburg

Der 24. Constantinus Award wurde von der Fachgruppe UBIT gehostet. „Es war für Salzburg eine besondere Ehre, den Constantinus Award 2026 auszurichten. Mit dem Mozarteum konnten wir den zahlreichen innovativen Projekten und den Menschen dahinter einen würdigen Rahmen bieten“, so Hansjörg Weitgasser, Obmann der Fachgruppe Salzburg und Gastgeber des Abends.

„Die Veranstaltung hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Know-how, Kreativität und Engagement in der österreichischen Beratungs- und IT-Branche stecken. Besonders gefreut hat mich die starke Beteiligung aus Salzburg, die einmal mehr die hohe Innovationskraft unseres Bundeslandes gezeigt hat.“ Auch bei der musikalischen Untermalung war mit Welle 1 music radio ein lokaler Radiosender am Start.

Siegerprojekte 2026

Juryvorsitzender Bernd Konnerth, Direktor Öffentlicher Bereich und Mitglied der Geschäftsleitung bei Microsoft Österreich: „Die diesjährigen Einreichungen haben die Jury in vielerlei Hinsicht beeindruckt. Besonders hervorzuheben ist die große Bandbreite der Projekte – von klassischen Beratungsansätzen bis hin zu innovativen KI-Anwendungen.

Gleichzeitig zeichnete sich der Wettbewerb durch ein bemerkenswert hohes Niveau, kreative Vielfalt und fachliche Exzellenz aus. Entsprechend anspruchsvoll gestaltete sich die Entscheidungsfindung: Die Jury hat jede Einreichung intensiv diskutiert und sorgfältig abgewogen.

Die Unterschiede zwischen den besten Beiträgen waren oft nur nuanciert, was die finale Auswahl zu einer besonderen Herausforderung machte. Umso mehr würdigen wir die Leistungen aller Teilnehmenden, deren Engagement und Qualität diesen Wettbewerb zu einem außergewöhnlichen Erlebnis gemacht haben.“

Über den Constantinus Award

Seit 2003 wird Österreichs großer Beratungs-, Buchhaltungs- und IT-Preis jährlich verliehen. Eine hochkarätige Jury bestimmt in einem zweistufigen Prozess, welche die kreativsten, innovativsten und anspruchsvollsten Projekte der österreichischen Beratungs-, Buchhaltungs- und IT-Branche sind. Der Constantinus Award wird jedes Jahr in einem anderen Bundesland verliehen.

Über den Fachverband UBIT



Mit mehr als 87.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) zu den größten und dynamischsten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie wahr.

Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen wie zum Beispiel beim Consultants Day am 19.11.2026.