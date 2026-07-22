Österreich hebt Qualitätsstandards in der Versicherungsberatung an 

Österreich setzt einen wichtigen Schritt für mehr Qualität und Sicherheit in der Versicherungsberatung: Mit der neuen Zugangsverordnung für Versicherungsvermittler werden die Anforderungen an den Berufszugang an die heutigen Herausforderungen angepasst und die fachlichen Standards in der Versicherungsvermittlung weiter gestärkt.



„Gerade im Versicherungsbereich sind Qualität und Vertrauen von zentraler Bedeutung. Neue Standards sichern diesen Qualitätsanspruch. Gleichzeitig stärken wir verantwortungsvolle Unternehmen, schützen die Menschen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und schaffen Sicherheit für die private Vorsorge“, erklärt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.



Mehr Komplexität erfordert mehr Kompetenz

Das Bundesgremium der Versicherungsagenten begrüßt die neue Regelung als wichtigen Beitrag zu mehr Vertrauen und Sicherheit für Konsumentinnen und Konsumenten. Versicherungsberatung ist heute deutlich anspruchsvoller als noch vor einigen Jahren.

„Die Zeiten, in denen Versicherungsberatung einfach erklärt werden konnte, sind vorbei. Die Produkte sind komplexer geworden, die regulatorischen Anforderungen höher. Umso wichtiger ist es, dass die Qualifikation der Vermittlerinnen und Vermittler mit diesen Entwicklungen Schritt hält“, erklärt Horst Grandits, Obmann des Bundesgremiums der Versicherungsagenten.



Qualität ist der beste Konsumentenschutz

Die neue Zugangsverordnung stellt sicher, dass der Berufszugang weiterhin auf einer fundierten fachlichen Qualifikation basiert. Damit wird gewährleistet, dass jene Personen, die Menschen in wichtigen Fragen der Absicherung und Vorsorge beraten, über das notwendige Wissen und die erforderliche Kompetenz verfügen

„Konsumentenschutz beginnt mit Qualität. Eine qualifizierte Beratung hilft Menschen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und schafft Vertrauen in eine verantwortungsvolle Versicherungsvermittlung“, so Christoph Berghammer, Obmann des Fachverbandes der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten.



Qualität sichert Vertrauen in die Beratung der Zukunft

Mit der neuen Zugangsverordnung wird ein wichtiger Grundstein für die Zukunft der Versicherungsvermittlung gelegt. Sie stärkt die fachliche Qualifikation, unterstützt eine hochwertige Beratung und trägt dazu bei, das Vertrauen der Bevölkerung in die Versicherungsberatung weiter auszubauen.



„Eine starke Versicherungsvermittlung braucht bestens ausgebildete Fachkräfte. Die neue Zugangsverordnung ist ein wichtiges Signal für Qualität, Vertrauen und Professionalität – und damit für den Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten“, so Horst Grandits abschließend.

Bildmaterial

Foto 1 (v.l.n.r.): Horst Grandits (Bundesobmann der Versicherungsagenten), BM Wolfgang Hattmannsdorfer, Christoph Berghammer (Fachverbandsobmann der Versicherungsmakler)

Foto 2 (v.l.n.r.): Sinan Ibili (GF Versicherungsagenten), Horst Grandits (Bundesobmann der Versicherungsagenten), BM Hattmannsdorfer, Christoph Berghammer (Fachverbandsobmann der Versicherungsmakler), Erwin Gisch (GF Versicherungsmakler)

Foto 3 (v.l.n.r.): Erwin Gisch (GF Versicherungsmakler), Christoph Berghammer (Fachverbandsobmann der Versicherungsmakler), Horst Grandits (Bundesobmann der Versicherungsagenten), Sinan Ibili (GF Versicherungsagenten)



Credit: Haiden & Holey BMWET