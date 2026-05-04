Weiterer Monat der Wettbewerbsverzerrung und Kollateralschäden am Kraftstoffmarkt

Ein weiterer Monat der staatlichen Eingriffe in den Kraftstoffmarkt verschärft die Wettbewerbsverzerrung und setzt insbesondere kleine und unabhängige Energiehändler massiv unter Druck.

„Das Ergebnis der heutigen Verhandlungen zur Spritpreisbremse ist verantwortungslos, in der Branche ist man fassungslos. Während der Finanzminister an der Umsatzsteuer ordentlich an den Konsumentinnen und Konsumenten verdient, bleiben die mikroökonomischen Kollateralschäden weiterhin bestehen“, kritisiert Jürgen Roth, Sprecher des Fachverbands Energiehandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Sowohl E-Control, Bundeswettbewerbsbehörde als auch WIFO bestätigen die Wettbewerbsverzerrung. „Die Bundesregierung hat makroökonomisch positiv erwartete Wirkungen – Stichwort Inflation – priorisiert, gleichzeitig aber die mikroökonomischen Kollateralschäden komplett ausgeblendet“, so Roth.

„Große Anbieter werden staatlich dazu verpflichtet, sich preislich unter die Kleineren zu positionieren. Das drängt kleine und unabhängige Unternehmen langsam, aber sicher aus dem Markt.“

„Die kleineren Tankstellen-Betreiber können mit der Preisdynamik der Großen nicht mehr Schritt halten“, warnt Jürgen Roth. „Sie haben die Wahl zwischen Pest und Cholera: Entweder ist man zu teuer und verkauft nichts mehr oder man hält mit den Preisen der Großen mit und verkauft mit Verlusten.“

Eine echte Lose-Lose-Situation. Und durch die Verlängerung der Spritpreisbremse wird diese Situation weiter andauern: „Leider verstreicht wieder ein Monat, in dem kleine Energiehändler faktisch an die Wand gedrückt und in ihrer Existenz bedroht werden“, so Roth abschließend.