Wirtschaftskammer veröffentlicht dritte Auflage der KI-Guidelines für KMU

Künstliche Intelligenz hat sich zu einem zentralen Wachstumstreiber für Österreichs Unternehmen entwickelt und bietet erhebliche Chancen für Produktivität, Effizienz und Innovation. Bereits 53 % der Betriebe setzen KI-Tools ein, und zwei Drittel der Anwender:innen berichten laut aktueller WKÖ-Umfrage im Jänner 2026 von konkreten Erfolgen durch Kosteneinsparungen, höherer Produktivität oder neuen Kund:innen. Die Akzeptanz steigt dabei kontinuierlich: 57 % stehen KI positiv gegenüber (vor zwei Jahren waren es noch 52 %, die KI skeptisch betrachteten), während 46 % sich bereits gut informiert fühlen. Gleichzeitig zeigt der EU Digital Decade Report 2025, dass rund 70 % der KMU digitalisiert sind und damit eine solide Grundlage für den weiteren Ausbau digitaler Technologien besteht.



Um Betriebe bestmöglich bei der Nutzung dieser Technologie zu unterstützen, hat die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die KI-Guidelines für KMU nun in einer dritten, überarbeiteten Auflage veröffentlicht: KI-Guidelines für KMU - Österreich - WKO.



Der aktualisierte Leitfaden wurde gezielt weiterentwickelt und an die aktuellen Anforderungen in der Unternehmenspraxis angepasst. Neben inhaltlichen Ergänzungen liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der verbesserten Anwendbarkeit im betrieblichen Alltag.



Die neuen KI-Guidelines werden im Rahmen des diesjährigen EDAY am 7. Mai in der WKÖ präsentiert. Die Vorstellung erfolgt im Slot „KI praxisnah: Kompetenz als Schlüssel zum erfolgreichen KI-Einsatz“, das Programm ist unter eday.at abrufbar.



„Mit der dritten Auflage der KI-Guidelines bieten wir Unternehmen ein nochmals geschärftes Instrument für den praktischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Ein zentraler Fortschritt ist das deutlich ausgebaute Individualisierungsformular, das eine noch präzisere Anpassung an unternehmensspezifische Bedürfnisse ermöglicht“, betont WKÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer.



Der KI-Leitfaden steht weiterhin online und als PDF zur Verfügung und kann direkt auf die jeweilige Organisation zugeschnitten werden. Die Überarbeitung des Formulars erleichtert es Unternehmen, die Vorgaben an die Mitarbeitenden strukturiert zu erfassen, intern weiterzugeben und in bestehende Prozesse zu integrieren.



„Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist es entscheidend, einen klaren und niederschwelligen Zugang zu KI zu haben. Die überarbeitete Version unterstützt dabei, Chancen rasch zu erkennen und konkrete Schritte zur Umsetzung zu setzen“, so Sery-Froschauer.



Mit der dritten Auflage wird der Leitfaden erneut als praxisorientiertes Instrument positioniert, das Unternehmer:innen dabei hilft, den Einstieg in die Nutzung von Künstlicher Intelligenz und dazugehöriger Werkzeuge strukturiert und effizient zu gestalten.

(PWK198/DK)



» Weitere Informationen über das breite Informations- und Serviceangebot der Wirtschaftskammer für KMU zum Thema künstliche Intelligenz