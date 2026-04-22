WKÖ-Bundessparte Industrie – Menz: „Sieg der Vernunft - Plastiksteuer ist vom Tisch“

Eine Plastiksteuer kommt in Österreich nicht: „Die Einführung einer solchen Abgabe, die eine zusätzliche Belastung und anstatt einer Inflationsbremse ein Inflationsturbo gewesen wäre, ist vom Tisch. Das ist nicht nur ein Sieg der Vernunft, sondern auch ein wichtiges Signal dafür, dass wirtschaftspolitische Maßnahmen mit Augenmaß getroffen werden. Denn die geplante Plastiksteuer hätte etablierte, erfolgreiche Recyclingsysteme untergraben, falsche umweltpolitische Anreize gesetzt und sowohl die Wirtschaft als auch die Konsumenten massiv belastet", so Sigi Menz, Obmann der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Selbstverständlich ist Österreichs Industrie intensiv darum bemüht, praktikable Lösungen zu finden, um sowohl ökologische als auch ökonomische Ziele zu erreichen. „Daher haben wir uns im Vorfeld stets konstruktiv eingebracht, um auf die negativen Auswirkungen einer solchen Abgabe hinzuweisen, und werden das bei künftigen Themen auch weiterhin tun“, hält WKÖ-Bundesspartenobmann Menz abschließend fest.

(PWK175/JHR)