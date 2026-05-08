WKÖ EDAY: Robotik, KI und Digitalisierung als Wachstumstreiber für heimische Betriebe

„Wie stark Künstliche Intelligenz und digitale Technologien die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe verändern, stand im Mittelpunkt des EDAY, der heuer bereits zum 27. Mal stattfand. Entscheidend ist, dass wir diese Entwicklungen aktiv gestalten und Unternehmen konkrete Werkzeuge für die Umsetzung an die Hand geben“, betonte WKÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer beim EDAY der Wirtschaftskammer Österreich.

Österreichs größtes kostenloses Digitalisierungsevent brachte Entscheidungsträger:innen, Expert:innen und Unternehmen im Haus der österreichischen Wirtschaft in Wien Wieden zusammen, um die zentralen Fragen der digitalen Transformation zu diskutieren. Im Mittelpunkt standen dabei Robotik, KI-gestützte Anwendungen sowie Automatisierungslösungen für Produktion, Dienstleistung und Verwaltung.

Keynote und breites Speaker-Line-up zeigen Potenziale von Robotik und KI

Die Eröffnungs-Keynote hielt der internationale Robotik- und Automatisierungsexperte Dominik Bösl, der einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen in der Robotik gab und praxisnah aufzeigte, wie KI-gestützte Systeme Produktionsprozesse effizienter, flexibler und resilienter gestalten können. Dabei standen insbesondere konkrete Anwendungsfälle für kleine und mittlere Unternehmen im Fokus.

Weitere inhaltliche Impulse lieferten unter anderem Maria Lohmann (RTR) über KMU und den AI Act in der Praxis, u.a. mit Erfahrungsberichten der KI-Servicestelle, Josef Schroefl (BMLV) zu Digitaler Souveränität als sicherheitspolitischer Gamechanger oder Katharina Kainz (EY Österreich) zum Thema Aktuelle Bedrohungen und was Unternehmen dagegen tun können. Die Beiträge unterstrichen die breite praktische Relevanz digitaler Technologien über Branchen hinweg.

Ein zentrales Element des EDAY-Programms bildeten die praxisorientierten Workshops rund um Robotik, KI und Automatisierung. In interaktiven Formaten erhielten Teilnehmer:innen konkrete Einblicke in Einsatzmöglichkeiten von der Prozessautomatisierung über intelligente Assistenzsysteme bis hin zu datengetriebenen Entscheidungsmodellen. Ziel war es, die digitalen Technologien von morgen nicht nur zu erläutern, sondern aufzuzeigen, wie diese unmittelbar angewendet werden können.

Aktuelle WKÖ-Umfrage zeigt zunehmende Dynamik bei Digitalisierung und Robotik

Im Rahmen des EDAY wurden zudem aktuelle Ergebnisse einer aktuellen WKÖ-Umfrage präsentiert, die insbesondere die wachsende Bedeutung von Robotik in österreichischen Unternehmen hervorheben. Bereits 11% der Unternehmen setzen Roboter ein, in der Produktion liegt der Anteil bei 13%. Insbesondere größere produzierende Betriebe greifen immer stärker darauf zurück: Bei Unternehmen mit mindestens 75 Mitarbeitenden nutzen bereits 43% Robotiklösungen, dort sind auch bereits rund 50% der Prozesse automatisiert. Als zentrale Treiber für den Einsatz von Robotik gelten vor allem Produktivitätssteigerung, höhere Qualität und sinkende Stückkosten.

Gleichzeitig zeigen die Daten, dass Investitionskosten sowie der Mangel an Fachkräften weiterhin wesentliche Herausforderungen für eine breitere Umsetzung darstellen.

„Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Digitalisierung zunehmend als strategischer Wettbewerbsfaktor wahrgenommen wird. Gleichzeitig sind Digitalisierung und KI ein globaler Wettlauf: Wer heute nicht investiert, ist morgen bloßer Anwender fremder Technologien statt Gestalter einer Transformation, die unaufhaltsam voranschreitet. Deshalb bleibt gezielte Unterstützung für Betriebe bei der Umsetzung notwendig, beispielsweise durch die dritte Neuauflage der KI Guidelines für KMU und durch KMU.DIGITAL“, so WKÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery Froschauer.

EDAY als Plattform für Innovation und Wissenstransfer

Der EDAY der WKÖ hat damit erneut seine Rolle als zentrale Plattform für Digitalisierung, Innovation und Wissenstransfer bestätigt. Die Streams aller Vorträge sind ab Mitte kommender Woche auf www.eday.at zum Nachschauen abrufbar.

(PWK218/DK)

Das Video sowie Fotos zum EDAY finden Sie HIER