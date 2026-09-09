WKÖ-Fischer: Dialog mit Wirtschaft wichtiger Bestandteil guter Standortpolitik

„Die Entscheidung ist ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort Österreich. Sie zeigt, wie wichtig es ist, die Auswirkungen geplanter Maßnahmen gemeinsam mit den betroffenen Branchen zu diskutieren und deren Praxiserfahrung in politische Entscheidungsprozesse einzubeziehen“, betont Fachverbandsobmann Markus Fischer. Der Einsatz der Wirtschaftskammer habe sich gelohnt.



Besonders hervorzuheben sei, dass sich die gesamte Wirtschaft in einem breiten Schulterschluss gegen die Einführung einer burgenländischen Sondermaut ausgesprochen habe. „Das unterstreicht die Bedeutung dieses Themas für die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und den Standort Österreich insgesamt“, so Fischer.



Der Verzicht auf eine burgenländische Maut sei daher nicht nur für die Transportwirtschaft von Bedeutung, sondern auch ein Beispiel dafür, wie durch die Einbindung der Wirtschaft tragfähige Entscheidungen für den Standort Österreich getroffen werden können.

„Wichtig ist aber auch, dass die Unternehmen bei den zusätzlichen Fahrverboten nicht mit massiven Kontrollen konfrontiert werden. Entscheidend ist, dass die Maßnahmen wirksam und praktikabel sind und für die österreichischen Betriebe keine zusätzlichen Belastungen darstellen“, betont Fischer.