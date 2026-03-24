WKÖ-Gastronomie Alois Rainer: Gratulation an MICHELIN-Sternebetriebe 2026

„Die diesjährige Guide MICHELIN Selektion zeigt eindrucksvoll: Österreich steht für kulinarische Vielfalt, regionale Identität und eine Küche, die Tradition mit zeitgemäßer Kreativität verbindet. Die prämierten Köchinnen und Köche sind Botschafter eines kulinarischen Selbstverständnisses, das Österreich international als Genuss- und Qualitätsstandort positioniert“, so Alois Rainer, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der gestrigen Verleihung unter dem Motto „the heart of food“.



Die Prämierung in Schladming rückt die österreichische Gastronomie ins internationale Rampenlicht. Spitzenköchinnen und ‑köche mit unterschiedlichsten kulinarischen Handschriften kommen hier zusammen, um außergewöhnliche Leistungen zu würdigen, die weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung finden. Das Zusammentreffen von ausgezeichneten Betrieben und Branchenexpert:innen unterstreicht den hohen Stellenwert von Qualität, Handwerk und Innovation in der heimischen Küche.

Die Verleihung verdeutlicht einmal mehr die zentrale Rolle der Gastronomie für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich. Sie schafft Beschäftigung, stärkt die regionale Wertschöpfung und prägt das internationale Image unseres Landes entscheidend mit. Hinter diesen Erfolgen stehen Menschen, die mit großem Engagement Betriebe führen, Qualität sichern und kulinarische Traditionen weiterentwickeln.

Den ausgezeichneten Köchinnen und Köchen gratuliert Rainer herzlich: „Sie alle zeigen eindrucksvoll, wie lebendig und vielfältig die heimische Kulinarik ist. Ich wünsche Ihnen weiterhin Mut, Kreativität und natürlich Freude an Ihrem Schaffen. Besonders gratulieren möchte ich auch jenen Betrieben, die heuer erstmals mit einem Stern prämiert wurden.“



Trotz aller Erfolge bleibt das wirtschaftliche Umfeld für die Branche herausfordernd. „Die Anerkennung, die die heimische Spitzengastronomie durch Prämierungen wie den Guide MICHELIN erhält, ist wichtig und verdient. Gleichzeitig müssen wir die Rahmenbedingungen weiter verbessern – bei Lohnnebenkosten, Energiepreisen, Fachkräftemangel und Bürokratie. Hier braucht die heimische Gastronomie – vom Sterne- und Haubenlokal über das Wirtshaus bis zum Würstelstand ums Eck – spürbare Entlastungen, damit sie auch in Zukunft erfolgreich bestehen kann“, so Rainer abschließend.

(PWK113/EL)