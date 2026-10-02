Lehrlingshackathon Handelsedition: Nachwuchstalente bei Handelstag ausgezeichnet

Kreative Ideen, digitale Kompetenzen und viel Teamgeist: Im Rahmen des WKÖ-Handelstags am 1. Oktober wurden die Gewinnerteams der Handelsedition des Lehrlingshackathons 2026 ausgezeichnet. Das von der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Kooperation mit apprentigo durchgeführte Format stellt die Ideen junger Nachwuchskräfte in den Mittelpunkt und zeigt, wie Lehrlinge die digitale Zukunft ihrer Branche aktiv mitgestalten können.



Wie wichtig dies gerade für den Handel ist, betont Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, die die Preise an die jungen Nachwuchstalente überreichte: „Unsere Arbeitswelt verändert sich und damit entwickeln wir auch die Lehre laufend weiter. Gerade im Handel ist diese Modernisierung bereits sichtbar: Moderne Lehrberufe greifen digitale Entwicklungen auf und vermitteln jungen Menschen neben Fachwissen auch wichtige Zukunftskompetenzen.

Der Lehrlingshackathon geht einen Schritt weiter und gibt unseren Lehrlingen die Möglichkeit, ihr Wissen praktisch einzusetzen, eigene Ideen zu entwickeln und daraus konkrete digitale Lösungen zu machen. So wird erlebbar, wie innovativ und zukunftsorientiert Lehre heute ist.“



Ähnlich unterstreicht Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel, die Bedeutung der Lehre: „Der Handel befindet sich mitten im digitalen Wandel: Kundenbedürfnisse und Kaufverhalten verändern sich, neue Technologien halten Einzug und Kommunikationswege entwickeln sich rasant weiter. Umso wichtiger sind junge Fachkräfte, die neue Perspektiven einbringen und Veränderungen aktiv mitgestalten. Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und insbesondere den Gewinnerteams des Lehrlingshackathons zu ihren tollen Leistungen.“

Siegerteam von SPAR setzt sich mit Projekt „NALI“ durch

Den ersten Platz bei der Handelsedition 2026 sicherten sich Selina, Lucas und Marc von SPAR Österreich mit dem Projekt „NALI“. Auf Platz zwei landeten Anna und Mario vom Projektteam der Firmen COR & Kastner mit „SnapPrice“, gefolgt von Alissa und Deqo von dm drogerie markt mit „LehrlingsBudget“ auf Platz drei. Die Auszeichnungen als Community Stars gingen an das Siegerprojekt NALI von Spar Österreich und zusätzlich an Harun, Lea-Laureen und Tobias mit ihrem Projekt Hartlauer Zone.



Insgesamt haben heuer im Handel 38 Teilnehmer:innen aus 8 Betrieben am Lehrlingshackathon teilgenommen, die in 16 Teams gegeneinander angetreten sind. Sie entwickelten digitale Lösungsprototypen für konkrete Herausforderungen aus ihrem Berufsalltag.

Dabei trainieren sie nicht nur den Umgang mit digitalen Werkzeugen und künstlicher Intelligenz, sondern vor allem Problemlösungskompetenz, Zusammenarbeit und die Fähigkeit, digitale Ergebnisse kritisch zu bewerten. Zertifikate auf Basis des digitalen Kompetenzmodells DigComp 2.3 AT machen die erworbenen Kompetenzen sichtbar.



„Lehrlinge kennen die Herausforderungen ihres Arbeitsalltags aus erster Hand. Beim Hackathon erleben sie, dass sie selbst Lösungen entwickeln und Veränderungen mitgestalten können. Besonders wertvoll wird KI, wenn junge Menschen ihre Erfahrung einbringen, Ergebnisse kritisch prüfen und daraus etwas Eigenes schaffen“, sagt Anna Gawin, Mitgründerin von apprentigo.



apprentigo veranstaltet Hackathons für Lehrlinge aus insgesamt 54 Berufen. Seit dem Start im Jahr 2019 haben österreichweit bereits rund 2.200 Lehrlinge aus 250 Unternehmen teilgenommen.



