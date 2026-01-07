WKÖ-Kraus-Winkler: „Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus jetzt rasch umsetzen“

Wien (OTS) - Das Resümee zu den bisher gesetzten Maßnahmen der Regierung zur Stärkung des Tourismus und die Ankündigung weiterer Initiativen im heutigen Ministerrat sind aus Sicht von Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), sehr erfreulich.

"Entscheidend ist nun aber die Geschwindigkeit. Die angekündigten Punkte müssen rasch als Gesetzestexte vorliegen und beschlossen werden, damit sie in den Betrieben tatsächlich wirken“, betont Kraus-Winkler.

"Positiv ist vor allem, dass im Bereich der Statistik unsere wiederholten Anregungen zur Neuberechnung der Inflationsgewichtung und der Neuauswertung der Nächtigungen aufgegriffen wurden. Die verlässliche und genaue Erfassung der Nächtigungen ist eine Grundvoraussetzung für wirksame Steuerungsmaßnahmen und war längst überfällig. Ebenso wie die konsequente Umsetzung des digitalen Gästeblatts“, kommentiert die oberste Branchenvertreterin.

Wie im Ministerrat angesprochen, sollte die gute Buchungslage keinesfalls über die großen Herausforderungen der Branche hinwegtäuschen. Hohe Energie- und Wareneinsatzkosten, Personalmangel sowie bürokratische Belastungen würden die Betriebe weiterhin stark fordern, so Kraus-Winkler.

Aus Sicht der Bundessparte braucht es daher zusätzlich die zügige Umsetzung weiterer offener Punkte aus dem Regierungsprogramm. Dazu zählen insbesondere ein vereinfachtes Aushilfskräftemodell via App-SV-Anmeldung, steuerliche und administrative Vereinfachungen bei der Betriebsnachfolge, die Abwicklung noch offener Coronahilfen sowie fiskalische Maßnahmen zur Eigenkapitalstärkung und Ankurbelung der Investitionstätigkeit.

Kraus-Winkler: “Der Tourismus ist in der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Lage unbestritten eine zentrale Stütze unserer Konjunktur. Unsere Betriebe brauchen Rahmenbedingungen, die die Wettbewerbsfähigkeit stärken und Investitionen ermöglichen.“ Der laufende gemeinsame Prozess mit dem Tourismusministerium zur Tourismusstrategie ”Vision T“ werde ebenfalls einen wichtigen Beitrag dafür leisten, ist Kraus-Winkler überzeugt.

(PWK005/ES)