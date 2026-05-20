WKÖ-Menz: Industrie begrüßt EU-Einigung auf Zollvereinbarung mit den USA

Die Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt die Einigung zwischen dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder, europäische Zölle auf US-Industriewaren wie mit US-Präsident Donald Trump vereinbart abzuschaffen.

„Gerade für exportorientierte Industriebetriebe sind verlässliche Rahmenbedingungen essenziell. Die Einigung ist und bleibt zwar eine Belastung für unsere Industrie, weil die Zölle in Höhe von 15 Prozent ja aufrecht bleiben. Gleichzeitig schafft die Zollvereinbarung aber mehr Planungssicherheit und stärkt so die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Europa“, betont Bundesspartenobmann Sigi Menz.



Die Bundessparte Industrie bewertet als besonders positiv, dass mit der Vereinbarung ein weiterer Zollanstieg auf europäische Produkte – insbesondere im Automobilbereich – vorerst abgewendet werden konnte. Zusätzliche Handelsbarrieren hätten erhebliche Auswirkungen auf Lieferketten, Investitionen und Arbeitsplätze gehabt.



Jene Klausel, die sicherstellen soll, dass die USA ihre Verpflichtungen umsetzen, wird als wichtiges Instrument angesehen, um auf mögliche weitere handelspolitische Maßnahmen der USA reagieren zu können.



Tempo bei formaler Beschlussfassung und Umsetzung entscheidend



Aus Sicht der Industrie ist es nun entscheidend, dass die formale Beschlussfassung auf EU-Ebene rasch erfolgt, sodass die Vereinbarung zeitnah in Kraft treten kann.



„Europa braucht auch und gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten offene Märkte, stabile Partnerschaften und eine starke industrielle Basis. Die aktuelle Einigung mit den USA ist ein wichtiger Beitrag dazu“, so WKÖ-Bundessparte Industrie-Obmann Menz abschließend.