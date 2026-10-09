WKÖ-Trefelik gratuliert den besten Handels-Lehrlingen des Landes

Wien (OTS) - „Alle Lehrlinge, die es ins Finale des „Junior Sales Champion National“-Wettbewerb geschafft haben, haben eine beeindruckende Leistung gezeigt und einmal mehr bewiesen, welch tolle Nachwuchstalente der heimische Handel hervorbringt. Das unterstreicht die hohe Qualität der Ausbildung in den österreichischen Handelsbetrieben“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Denn feststehe: „Eine Lehre im Handel ist ein toller Start in die Arbeitswelt, die auch sehr gute Perspektiven bietet“, betont Trefelik und gratuliert den Siegern des diesjährigen Lehrlingswettbewerbs „Junior Sales Champion National“, der gestern in der Wirtschaftskammer Salzburg stattfand.



Teilgenommen haben 17 Verkaufstalente aus ganz Österreich. Diese haben sich bei den Vorausscheidungen in allen neun Bundesländern qualifiziert. Im gestrigen Finale mussten sie vor einer Expertenjury unter anderem überzeugend Produkte anbieten sowie in Verkaufsgesprächen ihr Fachwissen unter Beweis stellen.

Sieg ging an Elsa Palushi von XXX Lutz in Linz

Der Sieg des herausfordernden Wettbewerbs ging an die Oberösterreicherin Elsa Palushi. Sie absolviert eine Lehre bei XXXLutz in Linz. Aber auch Jamie Kapler aus Kärnten, Lehrling bei Hervis Sports, und der Salzburger Noah Gruber (Skiworld Obertauern) konnten die Jury überzeugen.

Sie holten sich die Plätze zwei und drei. Alle drei Erstplatzierten werden Österreich außerdem beim „Junior Sales Champion International“ vertreten, der am 4. November in der Wirtschaftskammer Salzburg stattfinden wird.



„Was mich besonders gefreut hat, war, mit welcher Begeisterung die jungen Leute bei der Sache waren. Sie haben gezeigt, dass ihnen die Arbeit großen Spaß macht und wie abwechslungsreich und bunt eine Lehre im Handel ist“, so Trefelik. Dazu kommen Zukunftschancen, die ihnen etwa die neue Höhere Berufliche Bildung (HBB) eröffnet. „Der Handel bietet ab Jänner drei aufeinander aufbauende HBB-Qualifikationen an. Das macht eine Lehre im Handel noch attraktiver und hilft mit, den Betrieben Fachkräfte sowie Führungskräfte von morgen zu sichern“, betont Trefelik.



Fotos des Lehrlingswettbewerbs „Junior Sales Champion National“ (© WKS/Camera Suspicta/Susi Berger)