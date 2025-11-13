WKÖ-Trefelik: Schwieriges Umfeld für Handelsbetriebe muss im KV abgebildet werden

„Wir hatten auch in der zweiten Verhandlungsrunde sehr gute und intensive Gespräche. Deshalb ist es bedauerlich, dass die Gewerkschaft nicht bereit war, das letzte Stück auf uns zuzugehen und die Realitäten im heimischen Handel zu akzeptieren. Diese sind nach wie vor sehr herausfordernd. Wir brauchen daher einen Abschluss, der dieses schwierige Umfeld abbildet“, sagte Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich, nach der heutigen zweiten Verhandlungsrunde über die Kollektivverträge für die rund 430.000 Angestellten und 20.000 Lehrlinge im österreichischen Handel.

Ein solches Angebot haben die Arbeitgeberverhandler:innen – nach konstruktiven Gesprächen über rahmenrechtliche Anpassungen – in den Abendstunden gelegt: Es sieht eine Erhöhung der KV-Gehälter um 2,25 Prozent für 2026 vor. „Wir wollen keine Salamitaktik und daher nicht scheibchenweise über jeweils andere Zahlen reden. Aber dem Wunsch der Gewerkschaft und der konstruktiven Gespräche folgend nennen wir jetzt trotzdem eine Zahl“, so Trefelik.

Denn Österreich befinde sich im dritten Rezessionsjahr und trotz einer leichten Besserung im ersten Halbjahr könne von einer nachhaltigen Erholung des Konsums leider noch keine Rede sein. „Die Zahl der Insolvenzen und Schließungen im Handel liegt auf Rekordniveau, die Arbeitslosigkeit ist zuletzt um rund 10 Prozent gestiegen. Diese Situation kann man im Handels-KV nicht ausblenden“, betont Trefelik.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 24. November statt. (PWK469/DFS)

