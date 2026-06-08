WKÖ-Trefelik: Vatertag hat Fixplatz in der Liste der wichtigsten Kaufanlässe

Der Vatertag nimmt nicht nur einen festen Platz im Familienkalender ein, sondern hat sich längst auch einen Fixplatz in der Liste der wichtigsten Kaufanlässe erobert. Das bestätigen die aktuellen Zahlen: Mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher möchte zum Vatertag, der heuer auf den 14. Juni fällt, jemanden beschenken.

Laut Studie der KMU Forschung Austria, die im Auftrag der Bundessparte über 1000 Personen befragt hat, ist das in 69 % der Fälle der eigene Vater, aber 27 % beabsichtigen auch dem (Ehe-)Partner ein Präsent zu überreichen.



Wer schenkt, gibt im Durchschnitt 59 Euro aus. Hochgerechnet auf ganz Österreich ergeben sich Gesamtausgaben von etwa 215 Millionen Euro und damit mehr als im Vorjahr (195 Millionen Euro). „Auch wenn nicht alles davon in den Handel fließt, bringt der Vatertag damit für einige Handelsbranchen einen wichtigen Impuls. Gerade im stationären Handel ist das angesichts der immer noch herausfordernden Konjunkturlage höchst willkommen“, betont Trefelik.



Einkauf im Geschäft bevorzugt



Schließlich stellt der Einkauf vor Ort die bevorzugte Wahl dar: Zwar geben 37 % der Befragten an, ihre Geschenke zumindest teilweise online zu tätigen, aber in 78 % der Fälle wird für den Vatertagsgeschenk im stationären Handel eingekauft.



Am häufigsten greifen die Schenkenden dabei zu Süßem: 29 % der Befragten wollen Süßigkeiten, Schokolade oder Pralinen für den Vater oder Partner besorgen. Ebenfalls hoch im Kurs stehen Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen wie Urlaube, Konzertbesuche oder Ausflüge (23 %). Rund jede fünfte Person (21 %) verschenkt einen Restaurantbesuch. Selbstgemachte Geschenke wie Gebasteltes, Selbstgekochtes oder Gebackenes (18 %) sowie Wein (16 %) zählen ebenfalls zu den bevorzugten Aufmerksamkeiten.



Was die Väter selbst wünschen



Da es nicht immer einfach ist, das richtige Geschenk zu finden, wurden auch die Väter befragt, worüber sie sich am meisten freuen würden. Die Antworten fielen unterschiedlich aus, wobei sich die Bandbreite vorwiegend innerhalb der Themen gemeinsame Zeit mit der Familie, Gutscheine für verschiedene Produkte, Ausflüge oder schlicht und einfach Bier bewegten.



Zusätzlich wurde die Einschätzung erfragt, ob der Vatertag im richtigen Ausmaß gewürdigt wird, auch im Vergleich zum Muttertag. Für 38 % der Befragten stimmte das Ausmaß, doch ebenfalls 38 % äußerten die Ansicht, dass der Vatertag in Zukunft noch mehr gewürdigt werden sollte.

(PWK271/DFS)