WorldSkills 2026: Großer Stolz auf Medaillen-Gewinner im Gewerbe und Handwerk

Österreich auf Platz sieben der Weltrangliste bei den größten Berufsweltmeisterschaften der Geschichte: „Unsere Freude ist riesengroß. Österreich darf sehr, sehr stolz auf seine jungen Spitzenfachkräfte sein“, sagt Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Unsere Ausbildungsbetriebe und Berufsausbildung spielen ganz vorne an der Weltspitze mit. Das hat unsere Nationalmannschaft der Berufe in Shanghai eindrucksvoll bewiesen.

Insgesamt waren bei WorldSkills 2026 in Shanghai (China) fast 1400 junge Fachkräfte aus 68 Ländern und Regionen in 64 Wettbewerbsberufen am Start. Team Austria kehrt mit nicht weniger als 10 Medaillen und 20 Medals for Excellence (für Spitzenleistungen knapp hinter dem Podium) zurück.

Besonders groß ist die Freude über das sensationelle Abschneiden der Teilnehmer:innen aus dem Gewerbe und Handwerk:

Fliesenleger Andreas Landl von der Alfred Schnellnberger GmbH in Wartberg an der Krems (OÖ) kürte sich zum Vize-Weltmeister und sicherte sich darüber hinaus den prestigeträchtigen Titel „Best of Nation“: Er hat die höchste Punktezahl in Team Austria erreicht.

von der Alfred Schnellnberger GmbH in Wartberg an der Krems (OÖ) kürte sich zum Vize-Weltmeister und sicherte sich darüber hinaus den prestigeträchtigen Titel „Best of Nation“: Er hat die höchste Punktezahl in Team Austria erreicht. Ebenfalls Vize-Weltmeister darf sich ab sofort Maler Luca Ladler von Hannes Hagen Präzision.Farbe in Lustenau (Vorarlberg) nennen: Er setzt die einmalige Erfolgsserie von Österreichs Maler:innen fort.

von Hannes Hagen Präzision.Farbe in Lustenau (Vorarlberg) nennen: Er setzt die einmalige Erfolgsserie von Österreichs Maler:innen fort. Mit Silber um den Hals kommt auch Sanitär- und Heizungstechniker Marcel Riener zurück – der frisch gekürte Vize-Weltmeister ist bei der Raiffeisen Lagerhaus Gmünd-Vitis eGen (Niederösterreich) beschäftigt.

zurück – der frisch gekürte Vize-Weltmeister ist bei der Raiffeisen Lagerhaus Gmünd-Vitis eGen (Niederösterreich) beschäftigt. Mit Bronze belohnte sich in China Zimmerer Luca Reitböck von der Hauer Zimmerei GmbH in Enzenkirchen (Oberösterreich) für die monatelange intensive Vorbereitung und das harte Training.

von der Hauer Zimmerei GmbH in Enzenkirchen (Oberösterreich) für die monatelange intensive Vorbereitung und das harte Training. Die Betonbauer Julian Gintner und Michael Pomassl (Leyrer + Graf BaugesmbH in Gmünd, NÖ – auch Industrie) setzen eine lange rot-weiß-rote Erfolgsgeschichte mit Bronze fort.

Die extreme Leistungsdichte von Team Austria zeigen die vielen „Medals for Excellence“, die für Spitzenleistungen vergeben werden, bei denen es knapp nicht für einen Podiumsplatz gereicht hat.

Mit Medals for Excellence wurden in Shanghai u.a. ausgezeichnet:

Bautischler Paul Meisterhofer (F/List GmbH in Thomasberg, NÖ), Möbeltischler Elias Stephan (List General Contractor GmbH in Bad Erlach, NÖ), Schneiderin Julia Kaufmann im Bewerb Mode-Technologie (Modeschule Graz, Steiermark), Konditorin Valentina Otzelberger (Oberlaa Süßwarenproduktion GmbH, Wien), Floristin Julia Gschwandtner (Das Blumenatelier in Obertrum am See, Salzburg), Hochbauer Noah Trettenbrein (BM-Haus GmbH in St. Georgen/Lavanttal, Kärnten), die beiden Gartengestalter Marcel Ortner (Hablesreiter Gartengestaltung GmbH in Waldburg, OÖ) und Simon Weiss (Lagerhaus Freistadt, OÖ), Kälte- und Klimatechniker Jonas Danninger (Hauser Kältetechnik GmbH in Linz, auch Sparte Industrie) und Land- und Baumaschinentechniker Bernhard Moser (Liebherr Österreich Vertriebs- und Service-GmbH in Puch bei Hallein, Salzburg), Schweißer Simon Österle (Ludwig Steurer Maschinen- und Seilbahnbau GmbH & Co KG in Doren, Vorarlberg) sowie Fabian Spitzer (Faschang Werkzeugbau GmbH aus Weng im Innkreis, OÖ) im Wettbewerb CNC Drehen.

Spitzenausbildung „Made in Austria“

„Ich gratuliere allen Medaillengewinnern und dem gesamten Team Austria sehr herzlich. Ein besonderes Dankeschön gebührt auch den Ausbildungsbetrieben sowie den Trainerinnen und Trainern, die dieses starke Ergebnis mit ihrem Engagement ermöglicht haben“, betont Bundesspartenobmann Denk.

„Dass sich ein kleines Land in der Weltspitze mit Riesennationen wie China, Brasilien oder Japan behauptet, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Wir werden weltweit um unsere Berufsausbildung ‚Made in Austria‘ beneidet - jetzt sieht hoffentlich auch im eigenen Land jeder, dass wir exzellente Betriebe und berufsbildende Schulen haben.“

(PWK490/HSP)