Neues Zertifikatsprogramm für verantwortungsvolle Unternehmensführung

Mit dem neuen Zertifikatsprogramm starten die Akademie incite des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Campus Wien Academy sowie proEthik AUSTRIA eine gemeinsame Weiterbildung für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Das Zertifikatsprogramm richtet sich an Unternehmer:innen, Führungskräfte sowie Berater:innen und vermittelt praxisorientierte Kompetenzen im Bereich Business Ethics. „Gerade in Zeiten von KI, wachsender Regulierung und steigender gesellschaftlicher Erwartungen braucht wirtschaftlicher Erfolg ein starkes ethisches Fundament. Mit diesem neuen Zertifikatsprogramm schaffen wir dafür ein zukunftsweisendes Weiterbildungsangebot“, betont UBIT-Obmann Wilfried Drexler



Fokus auf Ethik und Künstlicher Intelligenz

Das Programm dauert 2 Semester und verbindet wissenschaftliche Grundlagen mit konkreten Fragestellungen aus Unternehmenspraxis, Governance, Compliance, Kommunikation und werteorientierter Führung. „Mit dem Zertifikatsprogramm ‚Trained in Business Ethics‘ schaffen wir ein Weiterbildungsangebot, das wirtschaftliche Praxis mit fundierten ethischen Grundlagen verbindet“, erklärt Andreas Schweighofer, Geschäftsführer der UBIT-Akademie incite.



Ein besonderer Fokus liegt auf dem Zusammenspiel von Ethik, Unternehmensführung und KI-Kompetenz. „Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist es unser Anspruch, wissenschaftliche Erkenntnisse wirksam in die Praxis zu bringen. Was in der Forschung unverzichtbar ist, gilt auch für die Wirtschaft: Ethik bildet die Grundlage für fundierte und verantwortungsvolle Entscheidungen“, betont Elisabeth Haslinger Baumann, Vizerektorin für Forschung und Entwicklung der Hochschule Campus Wien.

© Rajcsanyi-Buchtova

Micro-Credential-Zertifikate sind möglich

Das Zertifikatsprogramm ist modular aufgebaut, die einzelnen Micro-Credentials oder Module können auch separat gebucht werden. Absolvent:innen aller Module erhalten ein europaweit gültiges Micro-Credential-Zertifikat. „Wir schaffen ein zukunftsorientiertes Angebot für Entscheidungsträger:innen“, betont Marina Begic, Leiterin der Campus Wien Academy.

Das Zertifikatsprogramm „Ethik für die Wirtschaft & Unternehmensführung - Trained in Business Ethics“ startet am 1. Oktober 2026 in Wien. Für UBIT- und proEthik AUSTRIA- Mitglieder betragen die Kurskosten 5.600 Euro (anstatt 6.200 Euro, umsatzsteuerbefreit). Weitere Informationen finden Sie auf den Websites von incite und der Campus Wien Academy.

(PWK117/JHR)