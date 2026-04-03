"ZOOMANIA 2": "Platinum Ticket" für über 600.000 Besucher in Österreich

„ZOOMANIA 2“ hat in Österreich die Marke von 603.505 Besucher:innen überschritten. Die ARGE Film und Kino in der Wirtschaftskammer Österreich vergibt dafür das „Platinum Ticket“. Diese Auszeichnung würdigt Filme, die mehr als 600.000 Besucher:innen in österreichischen Kinos erreichen konnten.

Vertreter der ARGE Film und Kino gratulieren The Walt Disney Company (Austria) zu diesem außergewöhnlichen Erfolg. Das anhaltend starke Publikumsinteresse zeigt die Bedeutung des Kinos als zentrale Plattform für große Filmstarts.

Das wachsende Publikumsinteresse zeigt sich besonders deutlich in der Karwoche. Viele Familien planen einen Kinobesuch und „ZOOMANIA 2“ bietet dafür ein ideales Erlebnis. Der Film verbindet Humor, Spannung, und visuelle Opulenz und schafft damit einen Anlass, gemeinsam ins Kino zu gehen. Die anstehenden Feiertage geben dem Kinostart zusätzlichen Schwung und verstärken die Vorfreude auf einen Besuch auf der großen Leinwand.

Zoomania 2 ist der erfolgreichste Animationsfilm des vergangenen Jahres und zugleich der dritterfolgreichste Film 2025 insgesamt – ein wirklich außergewöhnlicher Erfolg. Er zeigt, wie stark Zoomania beim Publikum verankert ist und wie sehr Disney‑Animationsfilme Menschen nach wie vor fürs Kino begeistern. Diesen Erfolg feiern wir gemeinsam mit den Kinobetreibern, deren großes Engagement den Film auf die Leinwand und zum Publikum gebracht hat – und natürlich mit den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die Zoomania 2 zu diesem Erfolg gemacht haben.

Klemens Karwinski, Head of Marketing The Walt Disney Company Austria: „Der Erfolg von Zoomania 2 in den österreichischen Kinos zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn der Verleih und die Kinobetreiber an einem Strang ziehen. Die hervorragende Zusammenarbeit, das gemeinsame Engagement und die Leidenschaft für das Kinoerlebnis haben diesen Film zu einem echten Publikumsmagneten gemacht. Unsere gemeinsame Mission, Menschen für Geschichten auf der großen Leinwand zu begeistern, wurde hier einmal mehr mit Leben gefüllt – und genau das macht diesen Erfolg so besonders.“

In Walt Disney Animation Studios’ ZOOMANIA 2 geraten die tierischen Detektive Judy Hopps und Nick Wilde auf die rätselhafte Spur eines geheimnisvollen Reptils, das in Zoomania auftaucht und die Metropole völlig auf den Kopf stellt: Gary De’Snake! Um den Fall zu lösen, müssen die beiden undercover in völlig unbekannte Stadtteile vordringen – und dabei wird ihre wachsende Partnerschaft auf eine harte Probe gestellt. Bei ihren Ermittlungen treffen die beiden auch auf jede Menge neue Charaktere! Neben Gary De‘Snake und Biber Nibbles Maplestick gibt auch Quokka-Therapeutin Dr. Fuzzby ihr tierisches Leinwanddebüt.

(PWK141/ST)