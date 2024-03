Anleihen feiern Comeback

Das Jahr 2024 ist schon in vollem Gange, die wirtschaftliche Lage bleibt schwierig – was steirische Anleger natürlich vor Fragen stellt. Dabei gibt es, so Markus Kohlmeier, Obmann der steirischen Finanzdienstleister, ein Comeback zu beobachten: „Wer jetzt schnell – und gut beraten – am Anleihenmarkt investiert, hat noch Chancen auf gute Renditen, denn derzeit ist das Umfeld der Anleihenmärkte noch attraktiv.“ Dabei galten Anleihen jahrelang als Verlustgeschäft – durch die hohen Zinsen und die damit gestiegenen Kosten für Unternehmen, die Kredite aufnehmen wollen, seien Fonds mit Unternehmensanleihen aber im Aufwind. Denn auch Firmen mit guter Kreditwürdigkeit müssen ihre Unternehmensanleihen nun deutlich höher verzinsen als in den Vorjahren, obwohl ihre Geschäftsmodelle nicht schlechter wurden. Für Anleger wurden die Einstandsrenditen bei europäischen Betrieben so wieder attraktiver.

Schnelligkeit lohnt sich laut Kohlmeier: „Der Zinsgipfel, sprich die Anhebung des Leitzinses durch die EZB, ist wohl fast erreicht“, prognostiziert der Experte. Zinssenkungen könnten den Einstieg in Anleihen schon bald weniger attraktiv machen, aktuell erhalte man aber noch gute Renditen. Das berge Chancen: Fallen die Zinsen während der Laufzeit, können Anleger die Anleihen mit Gewinn verkaufen, da die Zinsen auf Anleihen fix sind. „Das hat den Vorteil, dass Anleihen mit guten Zinsen im Weiterverkauf für potenzielle Käufer attraktiver sind als neu ausgegebene, niedriger verzinste Papiere“, so Kohlmeier, der zur Risikominimierung zu einer Diversifizierung des Portfolios rät. Auch Anleihen mit kurzen Laufzeiten würden das Risiko senken. Kohlmeier empfiehlt, aktuell auf Zeitspannen von maximal drei bis fünf Jahren zu setzen.

Anleihen kurz erklärt

Anleihen sind zinstragende Wertpapiere, die Unternehmen oder auch der öffentlichen Hand als Finanzierungsmittel dienen, um sich für einen bestimmten Zeitraum Geld am Kapitalmarkt zu leihen. In der Regel sind sie festverzinsliche Wertpapiere, die über eine zuvor festgelegte Zeit regelmäßig Zinsen auszahlen.