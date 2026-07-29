Wirtschaftspolitischer Beirat
Plattform aktiver Interessenvertretung
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Kernaufgabe des Wirtschaftspolitischen Beirats ist es, unter Einbindung entsprechender Experten der WKO Steiermark, Themenschwerpunkte zu erarbeiten. Ziel der Tätigkeit des Beirats ist es, inhaltliche Empfehlungen in Form von Anträgen an das Wirtschaftsparlament in schriftlicher Form zu erarbeiten. Um der Arbeit eine entsprechende Breite und Tiefe zu verleihen, werden als Begleitmaßnahme Enqueten durchgeführt, im Rahmen derer die Fragestellungen einer kritischen Diskussion unterzogen werden.
Der Wirtschaftspolitische Beirat ist fraktionell gemäß den vorherrschenden Mehrheitsverhältnissen im Wirtschaftsparlament der WKO Steiermark zusammengesetzt. Somit sind die Fraktionen Wirtschaftsbund, Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband, Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender, Grüne Wirtschaft und Industrie im Beirat vertreten.
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Mag. Dr. Ewald Verhounig
Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung
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E iws@wkstmk.at