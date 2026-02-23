Zum Inhalt springen
Regionalökonomische Studien, Statistiken und Umfragen

23.02.2026

Das Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung der WKO Steiermark sieht sich als Wissensträger und Gestalter des Wandels für den Wirtschaftsstandort Steiermark. Regelmäßig werden Publikationen zu standortpolitischen Fragestellungen herausgegeben, um so die Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für das erfolgreiche Handeln unserer steirischen UnternehmerInnen voranzutreiben und dadurch den Wirtschaftsstandort Steiermark zu stärken. Wir erstellen Studien und Analysen, bewerten Fakten und erarbeiten Strategien sowie Lösungsvorschläge zu wirtschaftsrelevanten Themen in der Steiermark.

