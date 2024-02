Damit sich Leistung lohnt!

Geschätzte Leserin, liebe Leser!



Unternehmerisch denkende Menschen wissen:

Geld, das man ausgeben möchte, muss man vorher verdienen.



Leider ist dieser vernünftige Zugang durch den selbstverständlich gewordenen Wohlstand mehr und mehr verloren gegangen: Wir sind am besten Weg von einer Leistungs- zu einer Forderungsgesellschaft!



Dementsprechend wird immer öfter vermittelt, dass Arbeit leidvoll und Freizeit alles ist. Und es wird vergessen, dass ausgerechnet das viel kritisierte Leistungsprinzip die Basis dieses Wohlstandes ist. Nicht nur in materiellen Dingen, sondern auch hinsichtlich der sozialen Absicherung.



Das setzt eine Spirale in Gang, an deren Ende der Verlust von vielen, heute als selbstverständlich betrachteten Errungenschaften stehen wird.



Das wollen wir so nicht hinnehmen:



Leistungsbereitschaft muss

in der Gesellschaft wieder

selbstverständlich werden!



Dafür wollen wir uns als Wirtschaftskammer Steiermark gemeinsam mit den

unternehmerisch denkenden Menschen des Landes mit aller Kraft einsetzen.



Mit unternehmerischen Grüßen,

Josef Herk

Präsident WKO Steiermark