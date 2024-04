App als Wegweiser für Mitglieder

Welche neuen Verordnungen kommen auf die Betriebe zu? Gibt es Seminare, Schulungen oder Veranstaltungen, die für mich von Interesse sein können – all diese Fragen lassen sich künftig für Mitglieder der Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie mit der App „Steirisches Gastgewerbe“ um einiges leichter beantworten (siehe Grafik und QR-Code zum Downloaden). Integriert wurde beispielsweise ein Mitmach-Bereich, damit Mitglieder mit einem Klick die Möglichkeit haben, an einer aktuellen Umfrage der Fachgruppe teilnehmen zu können. Bei Aktivierung der Push-Nachrichten sind die fast 9.000 Mitglieder dann auch immer am neuesten Stand.

© Pantherei





Für die Funktionärinnen und Funktionäre wurde innerhalb der App ein eigener Bereich eingerichtet, wo diese stets mit den Informationen versorgt werden, die sie für ihre Aufgaben als Sprachrohr der Fachgruppen brauchen.