Ausgezeichnete Frauenpower in der Transportlogistik

Drei Schwestern, ein Unternehmen: Was ungewöhnlich klingt, ist seit 2012 das Erfolgskonzept der Poscharnegg GmbH. Damals übernahmen Sandra, Sabine und Ulrike Poscharnegg das 1948 gegründete Transport- und Logistikunternehmen und führen es seitdem in dritter Generation. Die Rollen des Trios sind klar verteilt: Sandra fungiert als Geschäftsführerin, Sabine ist für Personalangelegenheiten zuständig und Ulrike befasst sich mit Rechtsthemen sowie der Entsorgungslogistik.

Ein Modell, das funktioniert und die lange Erfolgsgeschichte der Poscharnegg GmbH fortsetzt. 1948 wurde das Unternehmen von Großvater Ludwig gegründet. Vater Josef übernahm 1979 und machte mit seiner Gattin Brigitte aus dem regionalen Dienstleister ein international tätiges Transportunternehmen. Dieses agiert mittlerweile nicht nur in Österreich, sondern in ganz Mitteleuropa und beschäftigt 140 Mitarbeiter.

© Poscharnegg GmbH

Noch immer stehen Josef und Brigitte ihren Töchtern beratend zur Seite, doch nach mehr als 20 Jahren im Unternehmen setzen sie auch längst eigene Akzente. 2014 gründeten sie die SUS Beteiligungs GmbH, 2015 folgte die Eröffnung eines Logistik­zentrums in Kaldsorf, um fit für den internationalen Wettbewerb zu bleiben. Daneben engagieren sich die Schwestern sozial und setzen bei verschiedenen Unternehmensentscheidungen auf Nachhaltigkeit. Fahrzeuge werden durch umweltfreundlichere Modellen ausgetauscht und Kilometer, wo möglich, eingespart.

Ihren Platz in der noch häufig von Männern dominierten Transportlogistik hat das Power-Trio somit längst gefunden. „Als Frau ist es noch immer nicht typisch, in der Transportbranche tätig zu sein, aber als Dreierpaket ergänzen wir uns super. Das ist unsere größte Stärke“, verrät Geschäftsführerin Sandra Poscharnegg.

Mitarbeiter als Schlüssel für ökonomischen Erfolg

Diese erkennen auch Politik und Wirtschaftstreibende. 2021 wurde die Poscharnegg GmbH mit dem Steirischen Landeswappen ausgezeichnet. Dieses Jahr folgte ein Eintrag in das „Goldene Buch“ der WKO Steiermark. Für die Schwestern eine große Ehre: „Die Zeiten sind nicht einfach. Für uns sind die Auszeichnungen eine Bestätigung, dass wir ein gestandenes Unternehmen sind. Das ist ein tolles Gefühl und macht uns sehr stolz“, so Sandra Poscharnegg. Doch kein Erfolg ohne engagierte Mitarbeiter: „Wir sind als Unternehmen nur so gut wie jedes Glied in der Kette. Die Mitarbeiter stehen bei uns im Vordergrund. Ihnen muss es gut gehen, denn sie in der Summe machen es mit ihrem Einsatz aus“, ist die Geschäftsführerin überzeugt.

Für die Zukunft zeigt man sich bei der Poscharnegg GmbH daher trotz schwieriger Zeiten optimistisch: „Wir sind breit aufgestellt. Mit unserer Firma sind wir sowohl im Transport als auch im Nahverkehr und in der Entsorgungslogistik aktiv. Dieses breite Betätigungsfeld ist unser großes Glück. Unsere Kunden können sich auf uns verlassen und wissen das auch.“