Campingboom bringt 45 Millionen Euro

Österreich konnte 2023 beim Campingtourismus erstmals mehr als acht Millionen Nächtigungen verzeichnen. Die Branche ist mittlerweile ein Millionengeschäft – das belegt auch eine Studie, die bei der Premiere des Campinggipfel Austria, organisiert von der Campinginitiative Steiermark in Kooperation mit der WKO, in Graz präsentiert wurde. Die Steiermark ist bei den Zahlen überall vorne dabei: So gab es in den letzten zehn Jahren bei den Campern ein sattes Plus von 116 Prozent. Mittlerweile gibt es in der Steiermark über 60 Campingplätze – das bedeutet auch eine beachtliche Wertschöpfung, die mit dem Campen verbunden ist. Konkret seien es 45 Millionen Euro, wovon ein Drittel am Platz bleibe und der Rest in die Region fließe, so Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP): „Zum einen wächst die Anzahl der Campingplätze – wir haben auch heuer wieder Neueröffnungen in diesem Bereich in der Steiermark gehabt. Zum anderen wird das Angebot immer vielfältiger.“

720.000 Nächtigungen verzeichnet die Steiermark mittlerweile auf den Campingplätzen. Immer wichtiger werden dabei die Niederlande. „Österreich hat viele Besucher aus den Niederlanden, natürlich durch die Formel 1, aber was man so sieht, auch in der Vor- und Nachsaison“, so Ramon van Reiner, Herausgeber von Europas wichtigstem Campingführer.

Dass der Campinggipfel eine besondere Bedeutung hat, unterstreichen auch die politisch Verantwortlichen. „In den vergangenen Jahren hat die Branche sehr stark in die ökologische Nachhaltigkeit investiert und ihr Angebot immer mehr ausgebaut und diversifiziert – mit Erfolg, denn Camping trifft den Puls der Zeit“, betont Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Am zweiten „Gipfel-Tag“ dominierten Thementalks, die sich auf die Zukunft der Branche (technische und rechtliche Herausforderungen, Kulinarik und Camping, Wellness und Camping...) konzentrierten