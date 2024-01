China fliegt auf Bad Gleichenberg

Schweinefüße, Tofuhaut, Shiitake-Pilze oder Wannianqing-Gemüse stehen auf der umfangreichen Einkaufsliste für einen ganz besonderen Kochkurs mit zwei extra aus China eingeflogenen Kochlehrern, der ab 2. April im Umfang von 80 Stunden in den Tourismusschulen Bad Gleichenberg in Szene geht. Eingefädelt wurde der ungewöhnliche Coup vom Konfuzius-Institut der Universität Graz – und zwar in Person von Wan Jie Chen. „Dr. Chen ist es ein besonderes Anliegen, dass man den Unterschied zwischen der europäischen chinesischen Küche und der originalen chinesischen Küche kennenlernt“, sagt Martina Sonnleitner, Bereichsleiterin für Tourismus & Lebensmittelgewerbe im Wifi Steiermark.

Und Wan Jie Chen war es dann auch, der den Großteil der Organisation übernahm. Die beiden Kochlehrer der Shanghai Gastronomy Association haben eine beeindruckende Vita: Yuan Wei absolvierte die Yangzhou-Universität und gewann nach einigen Berufsjahren den ersten Preis bei einem Wettbewerb in der Kategorie „Chinesische Küche“ in Shanghai. Sein Mitstreiter ist Shen Xufeng, der sich 2008 zum chinesischen Goldkoch kürte und auch den Titel „Meisterkoch in Shanghai“ trägt. „Außergewöhnlich ist sicher auch, dass die Kursunterlagen in Shanghai aufbereitet und hier übersetzt werden. Es wird natürlich auch vor Ort in Bad Gleichenberg keine Sprachbarriere geben, da Dolmetscher zur Verfügung stehen“, sagt Sonnleitner.

© KK Yuan Wei

Die ersten Teilnehmer haben sich auch bereits angemeldet, chinesische Namen sind Mangelware. „Ich denke, dass es viele Österreicher gibt, die ihr Portfolio in diese Richtung erweitern wollen. Daher haben wir bei den Anmeldebedingungen auch heruntergeschraubt, sodass Küchenerfahrung für eine Teilnahme auch ausreicht“, so Sonnleitner.

© KK Shen Xufeng





Wie gut die Teilnehmer die Vorgaben der beiden Köche aus den in Summe acht verschiedenen Regionalküchen Chinas umgesetzt haben, wird beim abschließenden Galadinner beziehungsweise am Prüfungstag festgestellt.

Link zur Ausbildung: stmk.wifi.at/chinesischekueche