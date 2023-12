Steuer- und CO2-Optimierung: Constantinus Award für Joinpoints aus Graz

Am 16. November war es so weit: Im Rahmen des „Austrian IT and Consultants Day 2023“ wurde wieder der Constantinus Award, der wichtigste Beratungs-, Buchhaltungs- und IT-Preis Öster­reichs, vergeben. Für die Steiermark besonders erfreulich: Neben gleich mehreren Nominierten konnte sich mit der Joinpoints GmbH ein Grazer Betrieb über den ersten Platz und die Auszeichnung in der Kategorie „Rechnungswesen & Personalverrechnung“ freuen.

Die Steirer überzeugten die Jury mit einem Projekt, im Zuge dessen der Rechnungsfreigabe-Prozess inklusive der Dokumentation der Landesimmobiliengesellschaft Steiermark automatisiert wurde. „Für uns ist die Auszeichnung natürlich eine riesengroße Ehre“, freut sich Geschäftsführer Jakob Deimbacher über den Award. „Vor allem mit so einem nachhaltigen Projekt, das im Endeffekt der gesamten Steiermark zugute kommt.“ Immerhin spare man der Landesimmobiliengesellschaft tonnenweise Papier, somit auch CO 2 , „und wir optimieren im Jahr hochgerechnet auch ca. eine halbe Million Euro an Steuergeld“. Begeistert zeigt man sich entsprechend auch in der Jurybegründung, in der die geringen Anlaufkosten im Vergleich zum wirtschaftlichen Nutzen sowie die schnellen und verständlichen Umsetzungen für die Benutzer hervorgehoben werden: „Das Projekt ist für weitere Institutionen anwendbar sowie die Optimierung in den Abläufen für den öffentlichen Bereich.“

© wirlphoto.at Jakob Deimbacher, Peter Hörmann. (beide Joinpoints) und Dominic Neumann (v.l.).





Steiermark top platziert

„Der Constantinus Award zeichnet weltweit die besten Projekte aus Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT aus. Dabei steht die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Beratungsunternehmen und dem Kundenunternehmen im Mittelpunkt“, betonte Alfred Harl, Obmann des Fachverbands UBIT in der WKÖ, im Zuge der Preisverleihung. Auch der steirische Obmann Dominic Neumann war vor Ort, um zu gratulieren.

Denn neben Joinpoints setzten auch zahlreiche weitere steirische Nominierte ein starkes Zeichen für die grüne Mark. „capito“ (Graz) erreichte mit dem Projekt „Mit leicht verständlicher Sprache mehr erreichen“ für die „fair-finance Vorsorgekasse AG“ den dritten Platz in der Kategorie „Digitalisierung/Internet of Things“. Die „novu.track GmbH“ (Zeltweg) schaffte es mit „Chicken-Watcher. Künstliche Intelligenz für mehr Tierwohl in unseren Lebensmitteln“ für „K&P Hendlhof“ in der Kategorie „Ethik und Werte“ auf Platz drei. Die „CF Procsim GmbH“ (Gössendorf) wiederum sicherte sich mit dem Projekt „Simulation aided Control of Drying Process“ für „PITA“ in der Kategorie „Internationale Projekte“ Silber.