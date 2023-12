Der Beste versüßt Graz

Würde Vizemeister Sturm Graz Tormaschine Erling Haaland, der aktuell die Auszeichnung „Europas Fußballer des Jahres“ trägt, in die Murmetropole holen – eine europaweite Berichterstattung wäre den Grazern gewiss. Der blonde Norweger wird wohl kaum verpflichtet werden können, der blonde Deutsche Jan Eggers ist dafür in Graz gelandet. Wie Parkhotel-Chef Philipp Florian Europas besten Patissier des Jahres 2024 nach Graz lotsen konnte? „So jemanden kann man nicht mit Geld ködern. Man muss ihm die Freiheiten für seine Kreationen lassen, und das mache ich auch. Denn meine Stärke sind die Zahlen, und ich sorge dafür, dass diese stimmen.“

Gewichtig geholfen bei dem Transfer hat Küchenchef Alexander Posch, der im Parkhotel das „Gasthaus zur Goldenen Birn“ leitet. „Alexander hat den Kontakt zu Jan letztes Jahr aufgebaut und man merkt auch, dass Jan für diesen Job brennt. Er hat sich die Auszeichnung wirklich verdient, denn er lebt für seinen Beruf. Es ehrt mich wirklich, dass wir so einen tollen Mann im Haus und in Graz haben, da Wien und Salzburg in dem Bereich sehr viel vorgeben“, lobt Chef Philipp Florian das Vier-Hauben-Team seines Vier-Sterne-Superior-Hotels.

Dass Eggers viele Freiheiten bei seinen süßen Versuchungen wie dem Zitrus-Sauerrahm-Törtchen, dem Steirer Cheesecake oder dem Tonkabohnen-Schoko-Törtchen genießt, ist die eine Seite. Die andere ist das Thema Nachhaltigkeit, das auch in seinem Bereich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Verarbeitet werden ausschließlich hochwertigste Produkte, auf raffinierten Zucker wird gänzlich verzichtet, stattdessen Rohrzucker, Glukose oder Kakaofrucht verwendet.

Unter den Fittichen von Spitzenköchen

Damit all diese Rädchen ineinander greifen, benötigt Eggers einen hochwertigen Partner an seiner Seite, der mit Original Beans in Deutschlands gefunden wurde. Das Credo des Unternehmens: „Wir stellen eine der weltbesten Schokoladen aus den seltensten und fairsten Kakaobohnen her, die es gibt“, sagt Sabrina Schanz, die extra aus Berlin anreiste, um Jan Eggers zu danken. „Wir sind ein kleines Unternehmen, das nicht den großen Profit im Blick hat. Klar, wir müssen unsere Rechnungen zahlen, und da hilft es uns natürlich enorm, wenn Jan unsere Produkte verwendet und andere Küchenchefs auf unsere Produkte aufmerksam werden.“ Eggers junge Karriere führte ihn bereits zu Spitzenkoch Nelson Müller nach Essen, in die „Meierei Dirk Luther“ nach Flensburg, 2019 verschlug es ihn nach Österreich, wo er erst bei Simon Taxacher in Kirchberg, bei Hubert Wallner am Wörthersee und als Souschef von Peter Reithmayr in Geinberg seiner Passion nachging.

Für Parkhotel-Chef Philipp Florian war der Eggers-Transfer ein Glücksfall – nicht nur, weil nächs­tes Jahr das 450-Jahr-Jubiläum des „Gasthofes zur Goldenen Birn“ ansteht. „Für diese Menschen geht es nicht darum, wer zahlt am besten, sondern wo kann ich mich verwirklichen. Ich finde es großartig, dass er bei uns den Aufbau der Patisserie vorantreibt.“