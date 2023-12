Die Zwei von der Tankstelle

Genau genommen sind es bereits 62 Jahre, seit es an diesem Standort eine Tankstelle gibt. Johann Orell hat diese 1961 auf einem Acker gebaut, obwohl es zum damaligen Zeitpunkt in Heimschuh nur drei (!) Autos, aber immerhin über 200 Mopeds und Motorräder gab. Im Laufe der Zeit kamen ein Reifen- und Fahrzeughandel, eine Autowaschanlage, ein Café, ein Shop und zuletzt 2017 eine Postpartner-Filiale dazu.

Zwischendurch war der Betrieb für etwa 15 Jahre verpachtet, 2012 hat Tochter Astrid Orell das Tankstellengeschäft samt Café übernommen und weitergeführt. Aber auch diese Ära ist (fast) vorbei. Denn seit 1. November 2023 hat die Shell-Tankstelle in Heimschuh eine neue, junge Chefin. Johann Orell’s Enkelin Antonia (24) wird die Tradition der Familie weiterführen, fünf MitarbeiterInnen und Mama Astrid unterstützen sie dabei.

Die Tankstelle hat eigentlich fast immer (von 6 bis 21 Uhr) geöffnet, nur zweimal im Jahr nicht: Am 25. Dezember und 1. Jänner nimmt sich die Familie „ausnahmsweise“ frei. Und - die Orell-Tankstelle ist auch eine sogenannte „Blackout-Tankstelle“, d.h. sie ist mit einem Notstromaggregat ausgestattet und kann einem längeren Stromausfall zumindest die Versorgung der Einsatzorganisationen für ein paar Tage aufrechterhalten.

Steiermarkweit vertritt die Fachgruppe 1.100 Tankstellen, 700 Serviceunternehmungen und 70 gewerbliche Garagen. Im kommenden Jahr, am 16. September, feiert die Fachgruppe übrigens auch ein besonderes Jubiläum, nämlich „100 Jahre erste Tankstelle in Österreich - am Grazer Jakominiplatz“. r: „Trotz Umbruchs in der Branche wird es Tankstellen wohl auch die nächsten 100 Jahre geben. Denn, egal, welche Antriebsart für Fahrzeuge erfunden wird, es wird immer Orte geben, wo dieser Kraftstoff (e-fuel, Strom, Wasserstoff oder etwas ganz Neues?) an Kunden ausgegeben bzw. verkauft werden muss. Die Tankstellen sind schon jetzt Orte der Kommunikation und beliebte Treffpunkte. Das werden sie wohl auch lange noch bleiben", so Obmann Harald Pfleger und Geschäftsführer Oliver Käfer.