Hohe Ehren im doppelten Jubiläumsjahr

Das gelingt nur sehr selten: Als Neueinsteiger erreicht das Grazer Restaurant „Zur Goldenen Birn“ im heute erschienenen Falstaff Restaurant Guide auf Anhieb die Höchstbewertung von vier Gabeln (95 Punkte). Damit ist das Team rund um Küchenchef Alexander Posch nun auch bei Falstaff die Nummer 1 in Graz und zählt zu den absolut besten Restaurants in ganz Österreich.

© Parkhotel

Inspiration für das Menü in der Goldenen Birn geben Anekdoten aus den vergangenen Jahrhunderten der Kronländer Österreichs. Alte Rezepturen werden mit frischen Ideen und neuen Techniken modern interpretiert. Sie sind zugleich eine Hommage an die lange Geschichte des Hauses, das seinen Ursprung vor 450 Jahren an diesem Standort hatte. Die Gerichte im aktuellen Menü tragen extravagante Namen wie „Der Pascha von Tanger“, „Figaros Linsen“ oder „Der Totenkopf der Kaiserin“ und sind allesamt handwerklich aufwendige Kreationen, die von den Köchen Alexander Posch, Jan Eggers und Patrick Slamanig persönlich an die Tische gebracht werden.

Höchster Neueinstieg und weites Spielfeld

Die Goldene Birn räumte zuletzt in sämtlichen Restaurant-Guides groß ab: Bei Gault&Millau gelang das einzigartige Kunststück mit einem Vier-Hauben-Einstieg und der Auszeichnung von Jan Eggers zum „Patissier des Jahres“. Und auch der Große Guide verlieh vier Hauben (höchster Neueinstieg Österreichs). Parkhotel-Chef und Gastgeber Philipp Florian: „Die Küche und die Geschichte der Kronländer eröffnen uns ein weites Spielfeld der Kulinarik von Ungarn bis an den Hafen von Triest und sogar noch darüber hinaus.“

Im großen Jubiläumsjahr gibt es zahlreiche Events, das erste am 12. Mai mit der Sommelier-Battle.

© Parkhotel