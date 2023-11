Neue Elektro-Ladetechnologie für Taxis geht in Graz in Betrieb

Aus dem alltäglichen Stadtverkehr sind E-Taxis mittlerweile kaum wegzudenken, doch bis sie mit Strom „vollgetankt“ werden, dauert es in der Regel lang. Geht es nach dem Grazer Technologie­unternehmen „Easelink“, dann soll das aufwendige Laden bald der Vergangenheit angehören. Das Unternehmen rund um Gründer Hermann Stockinger entwickelte die Matrix Charging Technologie. Diese ermöglicht es, Fahrzeuge während Wartezeiten auf Taxiständen aufzuladen – und das ganz ohne dass der Fahrer dafür das Auto verlassen muss. Möglich machen das am Boden angebrachte Ladeplatten und im Unterboden von E-Autos montierte Konnektoren, die sich per einfachem Knopfdruck am Standplatz mit den Ladeplatten verbinden lassen. Obenerdige Schaltkästen oder Ladesäulen werden hingegen nicht mehr benötigt.

In Graz und Wien konnte die neue Technik sowohl die Wirtschaftskammer als auch Politik und Energieversorger überzeugen. Nachdem bereits heuer ein Standplatz in der Wiener Vorgartenstraße mit Ladeplatten ausgestattet wurde, ist nun der Schillerplatz in Graz dran. Bis Ende November werden am Platz zwei Ladeplatten angebracht. Zwei weitere Standorte in der Landeshauptstadt sind in Planung. Elke Kahr, Bürgermeisterin der Stadt Graz, zeigt sich von der Technologie überzeugt: „Wir unterstützen E-Mobilität, wo ihr Einsatz unbestritten sinnvoll ist, und das ist dort, wo auf kurzen Strecken viele Kilometer gemacht werden.“

Damit die neue Infrastruktur schon bald von den ersten E-Taxi-Lenkern in Graz genutzt werden kann, umfasst das Projekt „e-Taxi Austria“ nicht nur das Anbringen von Ladeplatten, sondern auch die Umrüstung von zehn E-Taxis. Von der Stadt Graz wird dies mit einer Förderung unterstützt. Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ein notwendiger Schritt: „Klimafreundliche Mobilität ist Voraussetzung für die dringend nötige Klimawende. Umweltfreundliche E-Taxis sind ein weiterer Meilenstein für das Klima.“

Und auch die Wirtschaftskammer setzt auf eine Dekarbonisierung: „Durch das Projekt e-Taxi Austria zeigen wir unseren Mitgliedern neue Wege des Ladens auf. Wir sind bereit, dieses Ladesystem in Graz weltweit erstmalig einzusetzen und damit einen wertvollen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten“, sagt Sylvia Loibner, Obfrau der Fachgruppe Beförderungsgewerbe.

Das Projekt dauert bis Anfang 2025. Bei Erfolg sollen die Ladeplatten auch in anderen Städten montiert werden.