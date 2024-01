So wird alten Mauern neues Leben eingehaucht

Jahrhundertealte Gewölbe, in aufwändiger Handarbeit „aufgemöbelt“ und mit einem tiefer gelegten Boden wieder nutzbar gemacht: Ein Musterbeispiel gelungener Revitalisierung ist das Gasthaus Wildmoser in Graz. Ein Vorstadthaus aus dem 18. Jahrhundert, das in einem baufälligen Zustand „gerettet“ wurde und nun als Wirtshaus im Lendviertel einer neuen Bestimmung zugeführt wurde.

Nicht zufällig wurde das Gasthaus als Ort gewählt, um die Initiative „Wir beleben das Land“ von WKO, Land Steiermark und Raiffeisen zu präsentieren. Denn genau die Sanierung und Revitalisierung historischer Bausubstanz will man forcieren. „So erhalten wir nicht nur einen Teil des reichen kulturellen Erbes in der Steiermark, sondern reduzieren auch Boden- und Ressourcenverbrauch“, so Landeshauptmann Christopher Drexler. Auch Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer unterstützt die Aktion, „denn Initiativen im Bereich der Baukultur, Nachhaltigkeit und Lebensqualität sind von enormen Wert für die Gesellschaft.“ Als Partner ist auch Raiffeisen mit an Bord. „Mit der Finanzierung solcher Projekte unterstützen wir die Sicherung regionaler Kulturschätze“, so Generaldirektor Martin Schaller.

Professionisten in alter Handwerkskunst

Breite Unterstützung für die Initiative kommt auch aus dem Bau- und Baunebengewerbe – nicht nur, weil sie die Bauwirtschaft ankurbelt. Die Professionisten auf dem Gebiet alter Handwerkskunst wissen um die Wichtigkeit alter Bausubstanz, historischer Villen, herrschaftlicher Anwesen oder still gelegter Fabriken. Konkret fördern Rudolf Leitner (Sprecher der Baumeister), Oskar Beer (Holzbau), Hannes Koudelka (Maler), Johann Reisenhofer (Bauhilfsgewerbe), Helmut Schabauer (Dachdecker, Glaser und Spengler) sowie Johann Hackl (Metalltechniker) die Aktion. Viel Potenzial wird auch beim Aufstocken bestehender Objekte gesehen.

Alle Förderungen, Anbieter und Sanierungsbeispiele sind auf der Plattform www.wirbeleben.at abrufbar.