Neues Sprachrohr für die Mitglieder

Ein neues Gesicht gibt es mit 1. Dezember in der Fachgruppe Gastronomie und Hotellerie: Bernd Pitteroff übernimmt als Fachgruppengeschäftsführer die Agenden von Christian Kolbl, der ab sofort als Leiter der Lehrlings- und Meisterprüfungsstelle in Erscheinung tritt. „Vom Würstelstand bis zum Haubenlokal – ich bin fasziniert von der Vielfalt der Branche. Ich freue mich darauf, die Betriebe und die Menschen dahinter kennenzulernen“, sagt Pitteroff, der mit den Herausforderungen nur zu gut vertraut ist. „Trotz des guten Umsatzes ist es für die Betriebe momentan kaum möglich, die laufenden Kosten zu decken. Hier müssen wir die Balance finden: Einerseits müssen die Preise von den Gästen am Markt akzeptiert werden und andererseits sollen die Betriebe gut leben können.“

Pitteroff sieht sich in seiner Funktion als Sprachrohr der Mitglieder, „weshalb es mir wichtig ist, dass ich regelmäßig in die Branche, beispielswiese mit Stammtischen, hineinhöre“. Ein dickes Lob gebühre seinen Obleuten und Funktionären, „denn es wird oft vergessen, dass diese ja selbst Unternehmer sind, die Sorgen der Branche kennen und sich so bestmöglich engagieren können“.