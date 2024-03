Steirischer Betrieb revolutioniert das Glasrecycling in Australien

Von einem „Meilenstein“ ist die Rede, und das zu Recht: Mit Unterstützung des weiß-grünen Unternehmens Redwave wurde kürzlich das Glasrecycling in Australien auf neue Beine gestellt. So wurde in Laverton in Melbourne vor wenigen Tagen die größte Glasreyclinganlage Australiens in Betrieb genommen. Die Verarbeitungskapazität beläuft sich auf 200.000 Tonnen Altglas pro Jahr, knapp 20 Millionen Euro wurden investiert. Und nicht nur quantitativ setzt die Anlage neue Maßstäbe, auch qualitativ revolutioniert sie das Reyclingsys­tem: Sie kann nicht nur gemischtes Recyclingglas, sondern auch Glas aus dem neuen Containerpfandsys­tem verarbeiten. Möglich wurde das Großprojekt durch die Kooperation zwischen Redwave und Visy, einem internationalen Player im Bereich Glasrecycling.

Neue Standards in der Glasverarbeitung gesetzt

„Durch den Bau unserer neuen Anlage haben wir die Menge des recycelten Glases verdoppelt“, so Wayne Russell, Visy-Executive-General-Manager Recycling. Modernste sensorgestützte Technik sorgt für präzise Sortierung nach Farbe und Größe, um hochwertige Produkte für die Glasherstellung zurückzugewinnen. Als Generalunternehmer zeichnete Redwave verantwortlich für den gesamten Prozess vom Engineering bis zur Inbetriebnahme. Dazu hat der steirische Mechatronik-Spezialist eine spezielle Software eingesetzt, die die Anlageneffizienz durch Echtzeitdatenerfassung optimiert. „Das setzt einen neuen Standard in der Glasverarbeitung“, heißt es aus dem Unternehmen. Stolz zeigt sich Redwave-Chefin Silvia Schweiger-Fuchs, „dass wir einen bedeutenden Beitrag zur Vermeidung von Glasdeponien in Australien leisten können.“ Das Unternehmen gehört zu BTW-Binder in Eggersdorf und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter.

Besonders erfreulich: Redwave erhielt einen Folgeauftrag für eine weitere Großanlage in Brisbane.