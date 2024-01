Zahl der Pkw-Zulassungen in der Steiermark gestiegen

„Das Jahr 2023 hat ein ein besseres Ergebnis als die vergangenen Jahre gebracht, die Krise ist jedoch auch für die Automobilbranche weiterhin stark spürbar. Mit 239.150 Pkw-Neuzulassungen liegen wir unter dem Vorkrisennivau“, kommentiert Klaus Edelsbrunner, Obmann des Bundesgremiums Fahrzeughandels sowie des Landesgremiums in der WKO Steiermark. Immerhin im Vergleich zum Jahr 2022 (215.050) gab es eine Steigerung von 11,2 Prozent. Nicht ganz so deutlich fällt das Plus in der Steiermark aus: Hier verzeichnete man 2023 32.459 Neuzulassungen (+5,5 Prozent gegenüber den 30.755 Zulassungen 2022). Auch im Gebrauchtwagen-Sektor gab es ein Plus von 2,4 Prozent auf 114.188.

Der Anstieg im Jahr 2023 ist laut Edelsbrunner allerdings großteils auf Nachziehkäufe zurückzuführen. Das heißt, es handelt sich um 2022 bestellte Autos, die 2023 ausgeliefert wurden. „Jede Steigerung ist natürlich positiv“, betont auch Günther Kerle, Vorsitzender des Arbeitskreises der Automobilimporteure, bei der Präsentation der Zahlen. Zwar habe man einen Abwärtstrend nach dem „Katastrophenjahr 2022“ stoppen können, aber von einem „Normaljahr“ sei man dennoch weit entfernt. „von einer Trendumkehr können wir nach wie vor nicht sprechen“. Edelsbrunner hält fest: „Wir haben nach wie vor Aufholbedarf, hier muss es auch von Seiten der Politik Unterstützung für die Automobilbranche geben, die einen wichtigen Wirtschaftsfaktor darstellt.“

So ist jeder 12. erwirtschaftete Euro in Österreich direkt oder indirekt auf die Automobilwirtschaft zurückzuführen. „Die Automobilwirtschaft ist ein Garant für Arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich. Dies sollte die Politik berücksichtigen und folglich die Autofahrer entlasten“, fordert Edelsbrunner, der in diesem Zusammenhang auch auf das „Autovolksbegehren: Kosten runter!“ hinweist. Edelsbrunner zufolge gelte es, etwas gegen die laufende Verteuerung der individuellen Mobilität zu unternehmen. "Die Ertragslage der Branche ist nach wie vor schlecht, weil wir nicht nur die Energiekrise samt hoher Inflation spüren, sondern weil die Erhöhung der NoVA und die CO2-Bepreisung die Kaufzurückhaltung der Konsument:innen zusätzlich befeuern", sagt der Fahrzeughandels-Obmann.

Was die weitere Entwicklung der Branche anbelangt, erwartet Edelsbrunner auch einen zunehmenden Trend zu Agentursystemen. Ebenso ist der Gebrauchtwagenmarkt im Umbruch, wobei das Bundesgremium sich dafür stark macht, „dass der Gebrauchtwagenmarkt in den Händen der Händler bleibt“. Grundsätzlich zeige sich auch ein Trend zu einer längeren Fahrzeugnutzung. Edelsbrunner: „Die Anzahl der Aufträge bei den Werkstätten ist im letzten Jahr gestiegen, somit ist auch eine erhöhte Nachfrage nach Reparaturen gegeben.“

Alternative Antriebe im Trend

Bezogen auf die beliebtesten Marken behält in der Steiermark, wie in Gesamtösterreich, VW die Nase vorne. 31.951 Pkw wurden im Vorjahr neu zugelassen, es folgen Skoda (18.725) und BMW (16.316). Die meisten 2023 in der Steiermark neu angemeldeten Pkw werden mit Benzin angetrieben (11.179 oder 34,4 Prozent). Alternative Antriebe befinden sich aber weiter im Aufwind. Während es bei Benzin (-7,4 Prozent) und Diesel (-10,5 Prozent) deutliche Rückgänge zu verzeichnen gab, zeigt sich bei elektrisch betriebenen Pkw ein gegenläufiger Trend. 5.411 Pkw wurden 2023 neu zugelassen (16,7 Prozent), das ist ein klares Plus von 30 Prozent gegenüber 2022. Auch Benzin-Hybrid Pkw konnten einen deutlichen Anstieg von 36,7 Prozent auf 7.713 Zulassungen (+23,8 Prozent) verzeichnen. Bei Gebrauchtwägen gab es bei Benzin und Diesel je ein leichtes Plus zu verzeichnen (0,6 bzw. 0,4 Prozent), auch hier weist der Trend aber zu alternativen Antrieben.

„Wir begrüßen ausdrücklich, dass die E-Mobilität gefördert wird“, betont Edelsbrunner. Allerdings brauche es im Zuge der E-Mobilitätsoffensive eine allgemeine betriebliche Förderung bei Pkw für betriebliche Zwecke, gleichzeitig müsse die derzeit bestehende Fördergrenze von 60.000 Euro angehoben werden. Zusätzlich müsse bei Privatpersonen „der Hebel angesetzt werden. „Daher ist ein massiver Ausbau der Ladeinfrastruktur und eine bundesweite Implementierung eines gängigen Bezahlungssystems – Kreditkarten, Bankomatkarten – notwendig“, so der Fahrzeughandels-Obmann. Gleichzeitig hält Edelsbrunner fest, dass „die individuelle motorisierte Mobilität nicht im Widerspruch zum Klimaschutz steht, sondern dass vielmehr ambitionierte Ziele gemeinsam leichter erreicht werden können.“ Umso wichtiger sei es etwa, E-Fuels für den bestehenden Verbrennungsmotor-Fahrzeugbestand zu berücksichtigen. Denn: „Die Österreicher brauchen ihr Auto!“