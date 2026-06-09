Blühende Überraschungen zum Vatertag

Wer seinem Vater zum Vatertag eine Freude machen möchte, greift immer häufiger zu Blumen und Pflanzen. Ob für Garten, Balkon oder Terrasse: Florale Geschenke verbinden Wertschätzung mit Nachhaltigkeit und bereiten oft weit über den Vatertag hinaus Freude. Besonders im Trend liegen heuer Kräuter, Gemüsepflanzen und sommerliche Blumenarrangements. „Auch Männer freuen sich über Blumen und Pflanzen – vor allem dann, wenn das Geschenk zu ihren Interessen passt. Ob Kräuter für den Grillmeister, Gemüsepflanzen für den Hobbygärtner oder mediterrane Pflanzen für die Terrasse – Blumen und Pflanzen sind eine persönliche und langlebige Aufmerksamkeit zum Vatertag“, sagt Kurt Glantschnig, Landesinnungsmeister der Kärntner Gärtner und Floristen.

Kräuter und Gemüsepflanzen liegen im Trend

Der Trend zum Selbstversorger-Garten hält weiterhin an. Besonders beliebt sind deshalb Gemüsepflanzen wie Tomaten, Salate, Radieschen oder andere Gemüsesorten für Hochbeet, Garten oder Balkon. Auch ausgefallenere Pflanzen wie Süßkartoffeln, Popcorn-Mais oder essbare Blüten werden immer beliebter. Eine besonders gefragte Geschenkidee sind Kräuterarrangements. Oregano, Basilikum, Thymian, Rosmarin oder Minze passen perfekt zur Grillsaison und können später dauerhaft im Garten oder auf dem Balkon weiterwachsen. „Viele Väter stehen im Sommer gerne selbst am Grill. Kräuter verbinden Genuss und Gartenfreude auf ideale Weise. In dekorativen Gefäßen arrangiert, sind sie ein Geschenk, das nicht nur gut aussieht, sondern auch lange genutzt werden kann“, so Glantschnig.

Ein Stück Urlaub für zu Hause

Wer mediterranes Flair verschenken möchte, liegt damit ebenfalls im Trend. Olivenbäumchen, Oleander, Myrte oder verschiedene Zitruspflanzen sorgen für Urlaubsstimmung auf dem Balkon oder der Terrasse. Auch Wandelröschen, Agapanthus, Bougainvillea oder Strauchmargeriten erfreuen sich großer Beliebtheit. Diese Pflanzen bevorzugen sonnige Standorte und schaffen mit ihrer Blütenpracht oder ihrem Duft ein besonderes Ambiente. Die Kärntner Gärtner und Floristen beraten individuell, welche Pflanzen zum jeweiligen Standort und zu den Vorlieben des Beschenkten passen.

Persönliche Geschenke mit bleibender Wirkung

Der Vatertag wird in Österreich seit 1955 jeweils am zweiten Sonntag im Juni gefeiert. Für die Kärntner Gärtner und Floristen ist er längst ein wichtiger Anlass geworden, um mit kreativen und individuellen Arrangements Freude zu schenken. „Blumen und Pflanzen sind weit mehr als ein Geschenk für einen Tag. Sie wachsen, blühen und erinnern oft noch lange an den Menschen, von dem sie geschenkt wurden. Genau das macht sie zu einer besonderen Aufmerksamkeit zum Vatertag“, betont Glantschnig.