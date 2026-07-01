Chancen im Zukunftsmarkt Indien erfolgreich nutzen

Indien entwickelt sich mit beeindruckender Geschwindigkeit zu einer der bedeutendsten Wirtschaftsnationen der Welt. Mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern, einer rasant wachsenden Mittelschicht und milliardenschweren Investitionen in Industrie, Digitalisierung und Infrastruktur eröffnet das Land auch Kärntner Unternehmen hervorragende Wachstumschancen. Wie heimische Betriebe diese Potenziale erfolgreich nutzen können, stand im Mittelpunkt des Forums „Indien – Markteintritt in der Praxis“, zu dem die Wirtschaftskammer Kärnten eingeladen hatte. Gemeinsam mit den Indien-Experten und Kooperationspartnern der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, Klaus Maier (M+V ALTIOS) und Gaurav Makhijani (Makhijani Gera & Associates LLP), gaben Experten, erfahrene Unternehmer sowie die Abteilung Außenwirtschaft & EU der WK Kärnten praxisnahe Einblicke in erfolgreiche Markteintritte, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen, Geschäftskultur und Zukunftschancen in Indien.

Einer der spannendsten Wachstumsmärkte der Welt

Für WK-Präsident Jürgen Mandl ist klar, dass Kärntens Unternehmen jetzt die Chancen des indischen Marktes nutzen sollten: „Unsere Exportbetriebe beweisen tagtäglich, dass Kärntner Qualität weltweit gefragt ist. Indien entwickelt sich zu einem der spannendsten Wachstumsmärkte überhaupt. Mit dem Abschluss des EU-Indien-Handelsabkommen im Jänner dieses Jahres ist nun der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit diesem Markt auseinanderzusetzen. Das Inkrafttreten ist für 2027 avisiert – nach rechtlicher Prüfung und Billigung durch das EU‑Parlament sowie die indische Regierung. Mit dem Forum Indien geben wir unseren Unternehmen das notwendige Wissen, wertvolle Kontakte und konkrete Unterstützung für einen erfolgreichen Markteintritt.“

Ein Markt der Gegenwart

Einen fundierten Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung Indiens gab Hans-Jörg Hörtnagl, Wirtschaftsdelegierter der Außenwirtschaft Austria in New Delhi. Er begleitet österreichische Unternehmen seit vielen Jahren beim Markteintritt und kennt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Geschäftskultur vor Ort aus erster Hand.

Für Hörtnagl steht fest: Indien ist längst kein Zukunftsmarkt mehr, sondern bereits heute einer der wichtigsten Wachstumsmärkte weltweit. „Mit einem Wirtschaftswachstum von mehr als sechs Prozent jährlich, einer konsequenten Modernisierungsstrategie und einer stark wachsenden Mittelschicht bietet Indien enormes Potenzial für österreichische Unternehmen. Besonders in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Infrastruktur, Umwelttechnologien, Mobilität und Digitalisierung entstehen derzeit große Chancen.“

Programme wie „Make in India“, „Digital India“ oder der „Gati Shakti Masterplan“ treiben den Ausbau von Industrie und Infrastruktur mit Investitionen in Milliardenhöhe voran. Prognosen sehen Indien bereits bis 2030 als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Gleichzeitig wächst die kaufkräftige Mittelschicht auf rund 700 Millionen Menschen.

„Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg sind jedoch langfristige Strategien, lokale Netzwerke und ein gutes Verständnis des Marktes. Wer diese Voraussetzungen mitbringt, findet in Indien hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten“, betonte Hörtnagl. Die Außenwirtschaft Austria unterstütze Unternehmen dabei mit ihrer langjährigen Erfahrung und einem starken Netzwerk direkt vor Ort.

Unternehmen beim Markteintritt begleiten

Für MMag. Hemma Kircher-Schneider, Leiterin Außenwirtschaft und EU der Wirtschaftskammer Kärnten, ist Indien ein vielversprechender Markt für international tätige Betriebe in Kärnten. „Wer internationale Wachstumschancen nutzen möchte, sollte sich jetzt mit den Möglichkeiten dieses 1,4-Milliarden-Marktes auseinandersetzen. Entscheidend für den Markterfolg in Indien sind jedoch eine solide Vorbereitung, langfristige Strategien und lokale Netzwerke. Dabei unterstützen die Abteilung Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Kärnten und das AußenwirtschaftsCenter New Delhi aktiv vor Ort.“

Ergänzend zu den Expertenvorträgen berichteten Unternehmen über ihre Erfahrungen auf dem indischen Markt und gaben Einblicke in Chancen, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren. Der Maschinenbauer Kostwein produziert bereits seit 2010 in Indien. Die Kostwein India Company Pvt. Ltd. mit Sitz in Narol im Bundesstaat Gujarat wurde gemeinsam mit einem Partner gegründet, um die Präsenz auf dem asiatischen Markt zu stärken. Entsprechend kennt Hans Kostwein die Chancen und Herausforderungen des Marktes aus erster Hand: „Es ist ein äußerst wettbewerbsintensiver Markt, bietet aber gleichzeitig enorme Chancen. Wir beobachten eine klare Verlagerung wirtschaftlicher Aktivitäten von China nach Indien. Dadurch gewinnt das Land als Produktions- und Investitionsstandort stark an Bedeutung und entwickelt sich zunehmend zu einem der wichtigsten Wachstumsmotoren der Weltwirtschaft. Für Unternehmen, die langfristig denken, eröffnen sich dort hervorragende Perspektiven.“

Indien als Standort für internationale Kompetenzzentren

Nicht nur der Maschinenbau, sondern auch andere Branchen nutzen die Potenziale des indischen Marktes. Immer mehr globale Unternehmen errichten dort sogenannte Capability Center - Kompetenzzentren, in denen hochqualifizierte Fachkräfte an Forschung, Entwicklung, Digitalisierung und der Steuerung internationaler Projekte arbeiten. Unternehmer Gert Keuschnigg, Geschäftsführer der auf Management- und IT-Beratung spezialisierten Greyhound GmbH, hat den Aufbau eines solchen Capability Centers für einen international tätigen Industriekonzern in Indien begleitet. Seine Erfahrung zeigt, dass das Land heute nicht nur durch seinen großen Talentpool überzeugt, sondern auch durch effiziente Rahmenbedingungen überzeugt: Genehmigungs- und Behördenverfahren werden speziell in der Gründungsphase von erfahrenen internationalen oder lokalen Dienstleistern unterstützt. Der entscheidende Erfolgsfaktor liege jedoch bei den Menschen. „Verlässliche lokale Partnerschaften, persönlicher Beziehungsaufbau und ein tiefes Verständnis der Markt- und Geschäftskultur sind die Grundlage für nachhaltigen Erfolg“, betont Keuschnigg. Ebenso wichtig seien die langfristige Bindung qualifizierter Mitarbeiter sowie ausreichend Entscheidungsspielraum für lokale Führungskräfte. „Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten haben einen sehr hohen Stellenwert. Fehlen klare Perspektiven, wechseln gut ausgebildete Fachkräfte rasch zu einem anderen Arbeitgeber“, so Keuschnigg.



Drehscheibe für Logistik und Wachstum

Désirée Walter, Corporate Strategy & Planning bei der KNAPP AG, nutzte das Forum, um sich über die Potenziale des indischen Marktes auszutauschen und vertiefte Einblicke in mögliche Rahmenbedingungen für einen Markteintritt zu gewinnen. Das international tätige Unternehmen mit Sitz in Hart bei Graz ist auf Intralogistiklösungen und -technologie spezialisiert und beschäftigt weltweit rund 9.000 Mitarbeiter an rund 60 Standorten und erzielt einen Umsatz zwei Milliarden Euro. „Indien ist für uns ein weiterer spannender Zukunftsmarkt. Neben dem hohen Wachstumspotenzial sehen wir vor allem eine starke Technologieaffinität und Innovationsdynamik, die sehr gut zu unserem Lösungsportfolio passt. Gleichzeitig befinden sich viele lokale Unternehmen noch in einer frühen Entwicklungs- und Wachstumsphase, was attraktive Chancen für nachhaltige Partnerschaften eröffnet“, so Walter.