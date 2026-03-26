Ein Abend ganz im Zeichen des Unternehmergeists

Weitere Fotos HIER geht es zur Bildergalerie. Diese Unternehmen wurden geehrt.

Vor rund 70 Jahren legten Anton und Mathilde Haider in St. Paul den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, als sie die „Fahrschule Haider“ mit einem Leihauto gründeten. 1981 übernahm ihr Sohn Peter Haider den Betrieb und baute ihn konsequent weiter aus. Seit 2012 führen Martin Haider das Unternehmen in dritter Generation. Einen wichtigen Meilenstein setzte die Familie im Jahr 2009 mit der Errichtung des Fahrsicherheitszentrums „Driving Park Lavanttal“, das seither als moderne Ausbildungs- und Trainingsstätte weit über die Region von Bedeutung ist.

33 Mitgliedsbetriebe wurden geehrt

Doch nicht nur die Familie Haider hatte allen Grund zur Freude: Auch weitere Betriebe und deren Unternehmer wurden für ihre langjährige Tätigkeit ausgezeichnet. Darunter Bezirksinnungsmeister Hermann Wech, der seit 45 Jahren als Tischlermeister und Restaurator tätig ist, die weinberger holz gmbh aus Reichenfels (40 Jahre) sowie das Autohaus Hubert Grundnig und das Autohaus Pirker (jeweils für 40 Jahre). Auch Hausherr Dietmar Riegler war u.a. mit der WAC Betriebs GmbH unter den Geehrten. Insgesamt wurden 33 Mitgliedsbetriebe aus dem oberen und mittleren Lavanttal in der Lavanttalarena für ihre langjährige unternehmerische Tätigkeit von der WK-Bezirksstelle Wolfsberg geehrt. Gemeinsam stehen sie für beeindruckende 805 Jahre gelebtes Unternehmertum im Bezirk Wolfsberg.

AREA Süd bringt neue Chancen für die Region

WK-Präsident Jürgen Mandl unterstrich die Rolle der Geehrten für die regionale Entwicklung und verwies zugleich auf die Chancen durch die AREA Süd: „Diese Unternehmen sind ein wesentlicher Motor für die wirtschaftliche Entwicklung im Lavanttal und speziell in Wolfsberg. Sie sichern Arbeitsplätze, schaffen Perspektiven und tragen maßgeblich zur Attraktivität des Standorts bei. Mit der AREA Süd ergeben sich gerade für diese Region neue Chancen – von verbesserter Infrastruktur bis hin zu zusätzlichen Investitionsimpulsen, die unseren Wirtschaftstreibenden weitere Entwicklungsschritte ermöglichen.“

Auch Bezirksobmann Gerhard Oswald hob die Bedeutung der ausgezeichneten Betriebe hervor: „Was sie alle auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, sich über Jahrzehnte hinweg immer wieder neu zu erfinden, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Sie sind eng mit der Region verbunden und gleichzeitig bereit, Chancen zu nutzen – genau das macht sie zu wichtigen Impulsgebern für die wirtschaftliche Zukunft unseres Bezirks.“