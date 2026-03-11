FutureLadiesNight 2026 im Casino Velden: Wenn Unternehmerinnen auf ihr Herz hören

Was es bedeutet, wenn das Herz plötzlich aus dem Takt gerät, weiß Tamara Schwab aus eigener Erfahrung. Zwei Herzstillstände, jahrelange medizinische Ungewissheit und schließlich eine lebensrettende Herztransplantation haben ihr Leben grundlegend verändert. Aus dieser außergewöhnlichen Lebensgeschichte entstand ihr Buch „DEIN Herz. MEIN Herz“ – ein SPIEGEL-Bestseller, der tausende Menschen berührt hat.

Unter dem Motto „DEIN Herz. MEIN Herz. – Im Takt des Lebens Veränderungen mutig meistern“ lädt Frau in der Wirtschaft (FiW) gemeinsam mit den Casino Velden am 18. März zur FutureLadiesNight. Schwab, Wirtschaftspsychologin und Botschafterin der Deutschen Herzstiftung, wird im Rahmen ihrer Keynote erzählen, wie sie gelernt hat, mit Mut, Klarheit und Vertrauen einen neuen Lebensrhythmus zu finden.

„Unternehmerinnen sind jeden Tag mit voller Leidenschaft für ihre Betriebe da. Sie treffen Entscheidungen, übernehmen Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bringen gleichzeitig Familie und Unternehmen unter einen Hut. Gerade deshalb gerät die eigene Gesundheit oft viel zu schnell in den Hintergrund. Mit der FutureLadiesNight möchten wir einen bewussten Moment schaffen, in dem Unternehmerinnen innehalten, neue Kraft schöpfen und sich auch einmal ganz bewusst mit ihrem eigenen Wohlbefinden beschäftigen“, betont WK-Vizepräsidentin Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Kärnten KommR Astrid Legner.

Die Botschaft dieses Abends liegt klar auf der Hand: „Mir ist wichtig zu zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und persönliche Gesundheit kein Widerspruch sind. Im Gegenteil: Wer auf sich selbst achtet, schafft die Grundlage für langfristigen Erfolg – im Unternehmen genauso wie im Leben. Die FutureLadiesNight soll genau dafür Inspiration geben, Mut machen und gleichzeitig Raum für Austausch und echte Begegnungen schaffen“, so Tanja Telesklav, Landesgeschäftsführerin von FiW in Kärnten.

Medizinische Expertisen von Expertinnen

Für medizinische Expertisen sorgen Dr. Maja Hanuna, Herzchirurgin in Ausbildung, sowie Dr. Anna Rab, Kardiologin und Spezialistin für Herzinsuffizienz und Prävention. Sie geben Einblicke in aktuelle Erkenntnisse zur Herzgesundheit von Frauen. Ergänzend können Besucherinnen an zwei Gesundheits-Check-Stationen unkompliziert ihren Langzeitblutzucker- und Cholesterinwert messen lassen.

Neben inspirierenden Gesprächen erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: musikalische Highlights mit Sabine Neibersch, eine Talkrunde mit Casino-Direktorin Marion Roseneder, eine Buchsignierstunde mit Tamara Schwab sowie ein kulinarischer Ausklang mit Fingerfood und Drinks, zu dem das Casino Velden einlädt.

„Die FutureLadiesNight ist jedes Jahr ein besonderer Treffpunkt für Unternehmerinnen. Sie verbindet Inspiration, Netzwerk und Lebensfreude – und genau diese Energie möchten wir gemeinsam im Casino Velden spürbar machen“, so Vizepräsidentin Legner abschließend.

Details zur Veranstaltung

FutureLadiesNight 2026 „DEIN Herz. MEIN Herz - Im Takt des Lebens Veränderungen mutig meistern“ am Mittwoch, 18. März 2026, Check in 17.30 Uhr, Beginn um 18 Uhr, Casineum Velden, Velden am Wörthersee.

