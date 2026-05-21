Geschäftsbericht 2025 zeigt Stärke der Kärntner Wirtschaft

Links Zum Geschäftsbericht 2025

Diese Stärke wird besonders in der Leistungsbilanz der Wirtschaftskammer Kärnten sichtbar: Mit mehr als 51.000 Servicekontakten, 29.248 Anfragen von kleinen und mittleren Unternehmen sowie über 215.000 Leistungsstunden im Wert von rund 40,3 Millionen Euro wird die breite Unterstützung für Kärntens Betriebe deutlich. Die hohe Qualität der Leistungen spiegelt sich auch in der außergewöhnlich hohen Kundenzufriedenheit mit der Schulnote 1,1 wider.

Standort zukunftsfit machen





Zahlreiche Bildungsinitiativen leisten einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und zur Zukunftsfähigkeit des Standorts. Über 20.500 Teilnehmer:innen besuchten WIFI-Kurse, es wurden mehr als 18 Millionen Euro an Lehrlings- und Lehrbetriebsförderungen vergeben, 3.230 Lehrverträge wurden bearbeitet und 2.804 Lehrabschlussprüfungen wurden organisiert. All dies verdeutlicht die enorme Bedeutung der dualen Ausbildung in Kärnten. Ergänzend dazu fördern Projekte wie Lehrlingscastings, die Talenteakademie, die „Spürnasenecke Primary” oder das Testcenter Carinthia gezielt junge Talente und wecken frühzeitig Interesse an Wirtschaft, Technik und Innovation.

Verlässliche Rahmenbedingungen

WK-Präsident Jürgen Mandl betont: „Der vorliegende Geschäftsbericht zeigt, was im Jahr 2025 für unsere Mitgliedsbetriebe erreicht wurde – und vor allem, was Kärntens Unternehmen tagtäglich für unser Bundesland leisten.“ WK-Direktor Meinrad Höfferer unterstreicht die Bedeutung verlässlicher Rahmenbedingungen, „die unternehmerisches Handeln ermöglichen und langfristige Planungssicherheit gewährleisten”.