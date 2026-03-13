In zwei Stunden zu neuen Geschäftspartnern

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Persönliche Begegnungen und direkte Gespräche sind in der Wirtschaft nach wie vor durch nichts zu ersetzen. Beim Business Speed Dating der Jungen Wirtschaft St. Veit (JW) trafen sich Vertreter:innen von Betrieben aus unterschiedlichen Branchen, um sich persönlich kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und mögliche Kooperationen anzubahnen. JW-Bezirksvorsitzende Anamaria Gassinger betont die Bedeutung solcher Formate: „Gerade für junge Betriebe sind starke Netzwerke ein entscheidender Erfolgsfaktor. Beim Business Speed Dating bringen wir Menschen zusammen, die voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam neue Ideen entwickeln können.“

Netzwerken mit System

Zum Auftakt gab Michael Pöttler einen kurzen Impuls zum Thema „Elevator Pitch“. Dabei zeigte er, wie Unternehmer:innen ihr Angebot und ihre Stärken in wenigen Sekunden klar und überzeugend präsentieren können – eine Fähigkeit, die beim anschließenden Speed Dating gleich praktisch angewendet wurde. In mehreren kurzen Gesprächsrunden hatten die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, ihr Unternehmen vorzustellen, Erfahrungen auszutauschen und potenzielle Geschäftspartner:innen kennenzulernen. Das strukturierte Format ermöglichte es, in kurzer Zeit eine Vielzahl an Kontakten zu knüpfen.

Ein besonderer Programmpunkt war außerdem die Präsentation von Leonardt Köb. Als junger Entrepreneur der Junior Company der HAK Althofen stellte er seine Geschäftsidee vor und gab damit spannende Einblicke in unternehmerische Initiativen von Schülerinnen und Schülern.

Beim anschließenden gemütlichen Ausklang wurde weiter diskutiert, Kontakte vertieft und der Austausch fortgesetzt. Für Gassinger steht fest: „Formate wie das Business Speed Dating zeigen, wie wichtig persönliche Begegnungen für eine lebendige regionale Wirtschaft sind – und wie schnell daraus neue Kooperationen entstehen können.“