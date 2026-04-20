Kärntens Konditorlehrlinge zauberten süße Kunstwerke

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Kreativität, Präzision und ein Auge für kunstvolle Süßspeisen – das bewiesen die Lehrlinge bei den diesjährigen juniorSkills der Konditor:innen. In der Fachberufsschule für Tourismus Warmbad-Villach stellten sich die besten Nachwuchstalente des Landes dieser Herausforderung und präsentierten das breite Spektrum ihres Könnens: von kunstvollen Torten über filigrane Pralinen bis hin zu anspruchsvollen Desserttellern. Innerhalb weniger Stunden mussten die Teilnehmer:innen unterschiedliche Aufgaben bewältigen und die Jury mit Technik, Optik und natürlich auch Geschmack überzeugen. Bewertet wurden neben der Ausführung auch Kreativität, Sauberkeit und die stimmige Gesamtkomposition der Arbeiten.

Die Sieger:innen der juniorSkills

Am Ende setzten sich die besten Nachwuchstalente durch:

Platz: Lisamarie Grassl, Konditorei Fahrnberger GmbH, Klagenfurt Platz: Lukas Hrovat, Konditorei Fahrnberger GmbH, Klagenfurt Platz: Lilli Pöllinger, Rudolf Dieter Nussbaumer, Gmünd

Starke Leistungen auf hohem Niveau

Für Innungsmeister Paulus Fahrnberger ist der Wettbewerb ein wichtiger Gradmesser für die Qualität der Ausbildung: „Die Vielfalt der Kreationen, die Perfektion der Techniken und die Innovationskraft unserer Lehrlinge sind ein starkes Signal. Besonders beeindruckend ist, mit welcher Sorgfalt und Genauigkeit gearbeitet wird – von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Das zeigt, wie hoch das Ausbildungsniveau in unseren Betrieben ist.“ Die juniorSkills zeigen einmal mehr, wie vielseitig der Beruf der Konditor:innen ist. Gleichzeitig bieten sie eine wichtige Bühne, um junge Talente sichtbar zu machen und gezielt zu fördern.