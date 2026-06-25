Kleine Ideen ganz groß: Hermagorer Volksschüler gründen eigenes Unternehmen

Wenn Kinder beginnen, ihre eigenen Ideen umzusetzen, entsteht oft mehr als nur ein Schulprojekt. Bei der Junior Mini Company der Klassen 3a und 3b der Volksschule Hermagor wurden aus Ideen echte Produkte. Gemeinsam mit den Pädagog:innen Hildegard Allmaier, Monika Ramsbacher-Ranner und Anton Ebner wurde das Schuljahr über geplant, gestaltet und umgesetzt. Unter dem Namen „WULFENIA KIDS – Ein Herz für die Natur” fertigten sie liebevoll gestaltete Artikel. Das Sortiment reicht von liebevoll gestalteten Postkarten mit Kinderzeichnungen über bedruckte und selbst genähte Taschen bis hin zu Duftkissen, Duftsteinen, Holz-Lesezeichen und den eigens kreierten „Wulfenia-Zuckerln“.

Wirtschaft verstehen – von Anfang an

Das Projekt ist Teil der Junior Mini Company, einem Programm der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten (VGK), das wirtschaftliche Zusammenhänge bereits in der Volksschule greifbar macht. Die Kinder erleben, wie ein Unternehmen funktioniert – nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Für VGK-Vorsitzenden Siegfried Huber liegt genau darin der Mehrwert: „Hier wird Lernen lebendig: Die Kinder planen, organisieren und setzen ihre Ideen gemeinsam um. Dabei entwickeln sie Kompetenzen, die weit über den Schulalltag hinaus von Bedeutung sind.“

Wenn das Klassenzimmer zur Werkstatt wird

Dass das Projekt so lebendig umgesetzt werden konnte, ist auch dem Engagement der Schule zu verdanken. Schulleiterin Lydia Gasser: „Dieses Projekt hat ihnen die Möglichkeit gegeben, Verantwortung zu übernehmen und ihre Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen einzubringen. Solche Erfahrungen fördern Selbstständigkeit, Teamgeist und stärken das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen.“